La elección del juez de paz no genera consenso en Pollença

El pleno extraordinario celebrado este jueves por la mañana en el Ayuntamiento de Pollença ha acabado sin que se haya cumplido el objetivo por el que se había convocado la sesión: la elección del próximo juez de paz. Los diferentes grupos políticos no han alcanzado un consenso en torno a ningún nombre, por lo que ahora deberá ser el Tribunal Superior de Justicia de Balears la institución encargada de elegir al próximo juez. La plaza está vacante desde la muerte del último juez de paz, Martí Ochogavía, el pasado mes de julio, cuyo nombramiento a finales de 2020 ya resultó muy polémico por su pasado como político municipal.

La elección municipal del próximo juez de paz precisaba de mayoría absoluta del pleno, y no se ha alcanzado porque ninguno de los cinco candidatos que se han postulado para ejercer de juez de paz ha conseguido una mayoría suficiente de votos. El aspirante que más votos a favor ha sumado, un total de seis, 10 abstenciones y ningún voto en contra, ha sido Jaume Martorell Plomer, pero no ha podido ser elegido porque no se ha producido mayoría absoluta.

Cabe recordar que en el pleno del pasado mes de febrero este punto ya tuvo que retirarse del orden del día por falta de consenso entre los partidos.