La alcaldesa y el exregidor de Turismo se lanzan duros reproches en el pleno de Alcúdia

El pleno ordinario celebrado este jueves en Alcúdia ha evidenciado la tensión existente entre la alcaldesa Fina Linares (PP) y el exregidor de Turismo, Juan Mateu Gual (Vox), que permanece como edil del equipo de gobierno tripartito (PP, Vox y UxA) sin atribuciones después de que fuese cesado por la alcaldesa a mediados de febrero al detectarse gastos de miles de euros en hoteles, comidas y taxis que, según el PP local, “no son ilegales” pero sí “poco éticos”. La alcaldesa Linares y el teniente de alcalde de Hacienda, Juan González (PP), por una parte, y el regidor Mateu Gual, por la otra, se han lanzado duras acusaciones de forma pública a raíz de las preguntas de la oposición.

Después del breve debate de una moción vinculada a esta cuestión por parte de Unides Podem, rechazada por todos los partidos, ha sido en el apartado de ruegos y preguntas cuando unos y otros han entrado en una espiral de reproches que han incrementado las dudas de la oposición sobre la coordinación entre los distintos partidos del gobierno local, si bien tanto la alcaldesa como el portavoz de Vox, Juan Sendín, hayan negado que exista una crisis en el equipo de gobierno. Los portavoces de PSOE, Més, El Pi y Unides Podem, han instado a la alcaldesa y al regidor cesado a dar “explicaciones claras” sobre los gastos que han motivado la destitución y las causas por los que tras el cese por pérdida de confianza la alcaldesa le habría ofrecido a Mateu Gual las áreas de Juventud, Participación y la biblioteca municipal, cargos que rechazó.

Juan Mateu Gual ha leído entonces un comunicado en el que ha asegurado que en su etapa como regidor de Turismo “nunca” se ha “beneficiado” de dinero público y que “todas las facturas han sido justificadas y fiscalizadas”. El edil de Vox ha negado haber gastado las cantidades que se han hecho públicas y lamenta que, a raíz de los titulares de prensa, “el mal ya está hecho y es irreparable”. “No soy ningún ladrón, no tengo dinero de nadie y como regidor de Turismo incluso he puesto dinero de mi bolsillo”, ha añadido. Ha insinuado que ha recibido más “empatía y solidaridad” de la oposición que de los miembros del equipo de gobierno, mirando hacia la bancada del PP.

Después ha explicado el motivo del retraso en el pago de la factura de 254.000 euros del Ironman correspondiente a la edición de 2024 y ha llegado a culpar a la alcaldesa Fina Linares porque, según su versión, ella debía autorizar la firma de la factura ya que “se trataba de una decisión política”. Según ha explicado, él forzó la inclusión de una cláusula presuntamente beneficiosa para el Ayuntamiento en el contrato con Ironman y no firmó la factura a la espera de que la alcaldesa autorizara el vistobueno porque “una técnica de Turismo identificó un posible incumplimiento de la nueva cláusula”. Mateu Gual asegura que esta técnica “propuso una solución para no parar el contrato y no retrasar el pago, pero la alcaldesa se negó a contestarle”, por lo que “es la negativa de la alcaldesa a comunicarse con la técnica el verdadero motivo del retraso” del pago de la factura del Ironman.

La alcaldesa Fina Linares, durante el pleno. A la izquierda, el regidor de Hacienda, Juan González (PP). / Ajuntament

El responsable de Hacienda, el popular Juan González, ha explicado los graves perjuicios que ha implicado el impago de la factura en 2024, ya que esta cantidad “ha ido al remanente” y deberá pagarse por duplicado este año. “Tampoco se ha cumplido el plazo del pago, la factura llevaba 6 meses dando vueltas en el departamento de Turismo, por lo que Hacienda nos puede impedir gastar el remanente y puede poner en peligro todas las inversiones de este año, por valor de millones de euros, por culpa de una factura que podría haberse arreglado desde el principio”.

González ha asegurado que los organizadores del Ironman “enviaban mensajes y llamadas reclamando el pago” y que muchos pueblos de la isla “quieren llevarse” la famosa prueba deportiva, por lo que existe un “riesgo” que el Ayuntamiento “no quiere correr”. El regidor del PP ha negado que la firma de la factura fuera una decisión política y ha desvelado que el pasado mes de enero “exigió” a Turismo que “pagase o rechazase la factura”, pero que no demorase más la decisión: “Lo triste es que el regidor Mateu Gual se había ido tres semanas de vacaciones”. González ha admitido que, después de aquello, presionó a la alcaldesa para que cesara al regidor de Turismo.

Por su parte, la alcaldesa Fina Linares ha explicado que en ningún momento ha querido perder el respeto por Mateu Gual, asegurando que desconoce de dónde salieron las filtraciones de las facturas. “No tengo nada que decir de los otros dos concejales de Vox”, ha apuntado, ya que la nota de prensa con el sello de la formación ultraderechista crítica con la destitución del regidor de Turismo “salió de otra parte” y no de Alcúdia, algo que también ha confirmado Sendín. También ha dicho que el cese “fue una decisión de los tres portavoces”. Según Linares, “el problema que tiene Mateu Gual es que trabaja de forma individualista”, sin preocuparse del resto de áreas municipales. “Cuando hablaba con el resto de regidores era para mandar trabajos”, ha afirmado. La alcaldesa ha añadido que el regidor tenía “malas relaciones” con entidades turísticas y con los auxiliares de su departamento, lo que motivó muchas quejas sindicales. “Se le ofrecieron otros cargos para darle una segunda oportunidad, y gracias que no los aceptó”, ha rematado.

Después ha citado algunos casos que probarían la mala gestión de Mateu, como cuando elaboró un plan estratégico de Turismo que “promocionaba los balnearios termales”, cuando “nunca los ha habido en Alcúdia” o cuando en octubre de 2023 organizó una fiesta para los trabajadores de la hostelería que el equipo de gobierno no había autorizado porque la temporada todavía estaba activa. También le ha reprochado que invitara a regidores y alcaldes de la asociación privada de los pueblos más bonitos de España a celebrar una asamblea en Alcúdia, con los gastos que este acto implicaba y el escaso impacto que tendría para el municipio. “Y podría seguir”, ha concluido la alcaldesa Linares.