El oftalmólogo Jeroni Nadal será nombrado Hijo Ilustre de Binissalem el 24 de mayo

El pleno extraordinario del martes 4 de marzo aprobó, por unanimidad, nombrar Hijo Ilustre de Binissalem al oftalmólogo binissalemer Jeroni Nadal Reus, que recibirá esta distinción oficialmente el próximo 24 de mayo. Cabe decir que para esta máxima distinción se había creado una comisión en la que actuó de poniente la concejala del PP Catalina Maria Mascaró, y de fiscal, el concejal socialista Pep Maria Pons. Mascaró leyó un extenso texto en el que hizo un repaso a la gran trayectoria que acumula Jeroni Nadal, quien ha ejercido como director médico de la clínica Barraquer y ha sido galardonado con todo tipo de reconocimientos y premios a nivel nacional e internacional como, por ejemplo, el Premio de la Academia Americana de Oftalmología, el Premio Nacional a la Innovación del Ministerio de Sanidad o el Premio de la Academia de las Ciencias Médicas de Baleares.

Como cirujano ha llevado a cabo más de 20.000 cirugías y gracias a su trabajo de investigación ha conseguido que personas que habían perdido la visión volvieran a ver. Una vez aprobado el citado nombramiento, se acordó que el 24 de mayo, a las 17,30 horas, en el Ayuntamiento, en el marco de la Fira de la Pedra, se llevaría a cabo el acto institucional para hacer oficial la mencionada distinción como Hijo Ilustre del pueblo.

Es importante recordar que entre los numerosos logros que ha llevado a cabo Jeroni Nadal, quien trabaja en el Centro de Oftalmología Barraquer de Barcelona, destacan la intervención quirúrgica a una paciente, invidente desde los 13 años, gracias a la cual consiguió recuperar parte de la visión, y también la implantación de un ojo biónico a una persona sordo-ciega, un dispositivo que consiste en una micro-cámara incorporada a unas gafas, que le permitía aumentar la percepción visual. Por otra parte, es resaltable que Jeroni Nadal recibió, en el año 2023 el galardón Manto Negro d’Argent, un reconocimiento que otorga el Consejo Regulador de la Denominación de Origen a personas vinculadas al territorio balear que han destacado por su trayectoria profesional.

Cabe apuntar que, en noviembre de 2018, el Consistorio ya había aprobado a través de sesión plenaria dedicarle una calle o una plaza. Pero, finalmente, al no darse un consenso definitivo dicha distinción no llegó a materializarse. El alcalde, Víctor Martí, indicó que una de las principales dificultades administrativas que ahora habían tenido que superar ha sido el hecho de que la Corporación no cuente, a día de hoy y desde hace ya dos años, con secretario o secretaria municipal oficial. Para ello, dijo Martí, respondiendo así a una pregunta de la portavoz de MÉS per Binissalem, Aurora Mateu, “hemos trabajado con un asesor jurídico externo, que cuenta con amplia experiencia en estos temas, y ha sido posible solventar este problema y poder proceder así a la citada distinción”.