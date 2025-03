Sa Pobla, segundo pueblo con más casas vacías de grandes tenedores

El municipio de sa Pobla es el segundo de Mallorca que presenta más viviendas vacías de grandes tenedores, un fenómeno que podría implicar más casos de ‘okupación’ e ‘inquiokupación’, prácticas que llevan ya un tiempo instaladas en varios edificios de sa Pobla.

En el último pleno municipal se aprobó una moción sobre esta cuestión presentada por el PP, con los votos favorables de IxSP, El Pi y Vox, que en meses pasados también trasladó al pleno esta preocupación. Así como también lo hizo El Pi, que «exige al Gobierno que actúe con determinación para poner fin a esta lacra que amenaza la convivencia y la economía de las Islas Baleares».

Por su parte el PSOE votó en contra al no estar de acuerdo en todos los puntos de la moción. Las mociones suelen llevar varios puntos. A veces estos puntos, que explican las razones de la moción, se votan por separado y en este caso no fue así. En concreto los socialistas estaban de acuerdo en que el Ayuntamiento de la localidad rechace la ‘okupación’ ilegal y apoye a los propietarios de viviendas ‘okupadas’ con asesoramiento jurídico y psicológico. No estuvo de acuerdo en pedir al gobierno central que derogue la Ley de Vivienda actual. También explicó que se trata de un problema mucho más amplio y estructural.

Por su parte, Més per sa Pobla se abstuvo y subrayó que «sa Pobla es el segundo pueblo de Mallorca con más viviendas vacías de grandes tenedores», abogando a que se usen con este fin. En concreto, según explicaron, hay 27 pisos vacíos, a manos de bancos y grandes empresas. En este sentido también estuvo marcado el discurso de El Pi, subrayando que «una solución sería destinar viviendas de fondos buitre para tener más viviendas accesibles para la ciudadanía».

Los populares pidieron que se destinen solares a viviendas de protección oficial. Cabe destacar que hace ya varios años que no se realiza vivienda de protección oficial en el municipio y «que su licitación no es fácil, dado que las constructoras prefieren realizar obra privada que pública», subrayó El Pi.

Los socialistas reclamaron al PP que se incrementen las ayudas compensatorias para los propietarios afectados por impagos de ‘inquiokupas’, que según explicaron «solo ascienden a 72.800 euros». También pidieron más viviendas de protección oficial.

Uno de los edificios de sa Pobla en el que viven ‘okupas’ se encuentra en la calle General Cabrinetti. En enero de este año, el día de la ‘revetlla’ de Sant Antoni, las fuerzas de seguridad realizaron una redada a primera hora de la mañana en algunos pisos del edificio, entre otras localizaciones. En ese mismo punto apareció quemado un vehículo a finales de octubre del año pasado. Según fuentes consultadas, algunas de las ‘okupaciones’ en edificios del municipio se realizarían a través de una presunta «inmobiliaria ficticia». Al parecer, la parte que habría ‘okupado’ para luego «’subokupar’», les presentaría a los nuevos «inquilinos» unos presuntos «contratos de arrendamiento».