Polémica en el PSOE de Calvià en torno al feminismo: “Estoy harto”

Miembros del PSOE de Calvià han protagonizado una polémica pública, a través de las redes sociales, a raíz de la participación de la portavoz socialista Nati Francés en una tertulia radiofónica en una emisora municipal junto al alcalde Juan Antonio Amengual y el portavoz de Vox Manuel Mas en la que se habló de feminismo. Los comentarios de Francés no gustaron al exteniende de alcalde de Urbanismo por el PSOE, Marcos Pecos, que en un largo artículo publicado en Facebook asegura “estar harto” con algunos “mensajes feministas” realizados por Nati Francés.

“Me han indignado soberanamente sus afirmaciones acerca de cómo los hombres hemos de demostrar corresponsabilidad en el nacimiento de nuestros hijos”, escribe Pecos, que acusa a la portavoz socialista de exigir que los hombres asuman al 50% las mismas tareas que desarrollan las madres de sus hijos. “Lo ha hecho con la agresividad y soberbia que deben arropar los mensajes normalmente dirigidos a Vox, porque ellos quizás se lo merezcan en este asunto, pero no lo merecemos los padres”, replica el exregidor del PSOE, que añade que este mensaje “está muy lejos de la realidad” porque las madres realizan un “sacrificio extraordinario” con los hijos que los padres no podrán igualar “nunca”. “No me considero un referente del feminismo y trabajo para suavizar al machismo que me corre por las venas por mi educación, pero no voy a tolerar nunca que ninguna persona me llame machista en mi labor como padre”, concluye.

El mensaje ha sido contestado por el concejal socialista Juan Recasens: “No salgo de mi asombro y de la vergüenza que me produce esta publicación”, afirma antes de acusar a Pecos de “dañar el proyecto” del partido con estas publicaciones. Recasens recuerda a Pecos que tiene “espacios donde poder expresarse como las asambleas” y que “militar son derechos y obligaciones y no has cumplido con ninguno”. También le reprocha las críticas a “una compañera que no te puede contestar porque la tienes silenciada sin derecho a réplica”, en referencia a Nati Francés. “Hoy es un día triste para la agrupación”, remata el actual concejal socialista.

Pecos responde a esta publicación asegurando que ya no es militante del PSOE de Calvià y que “las obligaciones para con esa agrupación terminaron el día que causé baja”, sin entrar en más polémicas con Recasens, a quien expresa su respeto: “Acepto tu crítica y no voy a entrar al trapo, contigo no lo haré en público”.