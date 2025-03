La Policía Local denuncia el “abandono total” de la seguridad ciudadana por parte del Ayuntamiento de Binissalem

Un informe de la jefatura de la Policía Local de Binissalem firmado el pasado 26 de febrero denuncia el “abandono total” por parte del Ayuntamiento de la localidad del Raiguer “hacia la seguridad y el bienestar de los ciudadanos” a raíz de las “condiciones precarias” que la plantilla policial arrastra “desde hace más de dos años”, lo que ha incrementado el “deterioro del servicio” y provoca la “imposibilidad” de cubrir eventos extraordinarios este mes de marzo por falta de efectivos policiales.

El informe interno, remitido también a la delegación del Gobierno y a la Guardia Civil, constata que las fiestas programadas para los próximos días 8 y 15 de marzo, correspondientes a la gran Quintada y a la feria del Comercio con música electrónica, respectivamente, además de la Rua celebrada el pasado sábado, no pueden celebrarse en condiciones de seguridad por la falta de “planificación” y de una dotación de efectivos adecuada, circunstancias que “comprometen su viabilidad”. En relación a la fiesta del 15 de marzo, la Policía Local reprocha al Ayuntamiento presidido por el alcalde Víctor Martí (UxB) que no haya enviado ninguna notificación oficial ni documentación que “avale su planificación”, ya que la plantilla se ha informado de este evento “únicamente a través de las redes sociales”. “Esta falta de comunicación oficial imposibilita una coordinación adecuada de los recursos de seguridad necesarios”, lamenta el cuerpo policial, que califica de “grave falta de previsión y descoordinación por parte del Consistorio” el hecho de que no se hayan producido reuniones de seguridad previas para planificar el servicio. Esta situación “aumenta considerablemente el riesgo de incidentes durante el evento”, en el que se prevén “grandes aglomeraciones de personas y un tráfico rodado intenso en el municipio”.

El descontento policial no es nuevo y no hace más que empeorar. La situación actual de la plantilla es “crítica”, añade el informe al que ha tenido acceso este diario, debido al “incumplimiento reiterado del pago de horas extras por parte del Consistorio”, lo que ha generado un “profundo malestar de los agentes y una falta de disponibilidad de personal”. “A pesar de los esfuerzos de esta Jefatura por garantizar el servicio, la falta de compromiso del Consistorio con sus obligaciones económicas ha dejado a esta plantilla en una situación insostenible”, denuncian.

El alcalde Víctor Martí (abajo, a la izquierda), con varios agentes policiales en una imagen del pasado año 2022. / J. Canut

La cúpula policial lamenta que no se haya presentado un Plan de Seguridad que “contemple los riesgos y protocolos de actuación” ni se disponga de un “decreto de ruidos acorde a la normativa vigente”, elementos “esenciales” sin los cuales “no puede garantizarse la seguridad de los ciudadanos ni el cumplimiento de las ordenanzas municipales”.

Por todo ello, la jefatura policial ha emitido un informe negativo técnico en relación a la celebración de las citadas fiestas y avisa que, en caso de llevarse a cabo sin las medidas adecuadas, “el Consistorio asumirá la responsabilidad de cualquier incidente derivado de la falta de previsión”. El dictamen policial “recomienda” una reunión urgente con las “autoridades competentes” para abordar esta problemática y recuerda que desde el 26 de junio de 2015 España está en un nivel alto de alerta antiterrorista. “Debo reincidir, así como informar a delegación de Gobierno, mi negativa a la realización e las fiestas del municipio debido a las grandes aglomeraciones que se producen esos días, al no poder garantizar la seguridad ciudadana, así como las funciones propias de la Policía Local”, concluye el informe firmado por el oficial de la Policía.

Més asegura que hay una “caza de brujas” contra el cuerpo policial y solicita una “reunión urgente” para encontrar una solución que garantice unas fiestas seguras

Més per Binissalem insta al Ayuntamiento a convocar una “reunión urgente” con todas las partes implicadas para encontrar una “solución viable” que garantice unas “fiestas seguras y bien organizadas” en el municipio, ya que “la seguridad y la convivencia de Binissalem deben ser una prioridad y no pueden quedar subordinadas a la falta de previsión y a la desorganización que caracteriza la actuación del actual equipo de gobierno”.

La formación ecosoberanista expresa su “preocupación” por la “falta de planificación y recursos” en materia de seguridad para las fiestas del presente mes de marzo y denuncia la existencia de una “caza de brujas” por parte de “personal del Ayuntamiento” contra el departamento policial. “Estas condiciones han generado una situación insostenible que afecta gravemente la capacidad operativa del cuerpo”, añade Més per Binissalem, que acusa al alcalde Martí de “falta de tacto” hacia la plantilla y de imponer cambios en las condiciones laborales “por decreto” y “sin respetar descansos ni derechos”.

