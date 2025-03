Presiona, nunca des tu brazo a torcer

Por si acaso permaneciera alguna duda, queda claro que la propiedad del Hotel Formentor no contempla ninguna otra posibilidad ni interpretación de los hechos al margen de sus intereses y vías de negocio. Es más, los criterios que aplica son susceptibles de modificación según las conveniencias del momento, hasta el extremo de haber experimentado un vuelco absoluto desde el inicio de la transformación del hotel hasta la actualidad. Antes, primero hacer y después legalizar. Ahora, no modificar la norma porque va a nuestro favor. Vaya por delante el derecho a la legítima defensa y el uso de los recursos legales que se consideren oportunos pero, si es proceso escogido es el del pleito, será inevitable quedar retratado en el camino hacia los tribunales.

Inmobiliaria Formentor S. A. presume que cualquier Estudio de Detalle o Plan Especial de la península pollencina que pueda consolidarse lo hará en base a postulados de urbanismo restrictivo. Por eso no da crédito alguno a la suspensión de licencias aprobada por el Ayuntamiento el pasado 30 de enero y en el recurso de reposición presentado ya reivindica indemnizaciones sin paliativos ni atenuante alguno. Es la misma sociedad que demolió el hotel y depósito escombros sin licencia o reivindicó la explotación de un parking municipal porque, de lo contrario, según propia expresión, su negocio quedaba mal parado. Ahora no puede esperar un Plan Especial de Formentor, solo le vale el Plan General de Pollença en el que sería admisible una edificabilidad de 3.351 metros cuadrados no consumida y aprovechable para levantar nueve villas de lujo con 82 plazas hoteleras. Ahora toca jugar la baza de víctima y perjudicado. Que no se ponga freno a la norma a favor de mismo modo que antes, en el momento de transformar el hotel, no se podían esperar licencias de ejecución lentas y quizás límites no deseados.

