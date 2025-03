Meghan Markle reconoce que cometió un error al plagiar el escudo de Porreres para el logo de su marca

Megan Markle ha ofrecido una entrevista a la revista People en la que ha reconocido, entre otras cosas, que se cometió un error a la hora de elegir el logo para su nueva marca ‘As Ever’, idéntico al logo del municipio de Porreres. La acusación de plagio fue noticia en toda la prensa internacional, en especial, en la británica en la que diferentes medios, como ‘The Sun’ o ‘Daily Mail’, dedicaron una amplia cobertura.

El escudo de la marca 'As Ever' de Megan Markle (izquierda) y el de Porreres (derecha) / DM

En su entrevista en la revista estadounidense, la duquesa de Sussex ha reconocido que este hecho forma parte de “una curva de aprendizaje” y ha agradecido “a todos los que me dieron la oportunidad de cometer errores y resolverlos”. Por su parte, la alcaldesa Xisca Mora, que consideró al principio que se trataba de una 'fake new', afirmó que “nos hace una publicidad gratuita importante. El nombre de Porreres y su escudo está recorriendo el mundo” y descartó emprender acciones legales contra la corona inglesa. Sin embargo, sí solicitó que se cambiara el logo de la marca "para que no se duplique la imagen", ya que el escudo representa la localidad y aparece en los diferentes actos y documentos oficiales.

Gracias a la polémica, Porreres se ha convertido en la localidad mallorquina más internacional de España y, ya que Markle no ha estado nunca en la isla, Mora ha querido invitar a la duquesa y aprovechar su visita para promocionar productos locales, como las confituras de albaricoque, un producto que la mujer del príncipe Harry presenta en su web y compensar de este modo, el desatino.