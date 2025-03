La alcaldesa de Porreres: “Meghan Markle no ha respondido a nuestra invitación”

La alcaldesa de Porreres, Xisca Mora (El Pi), ha admitido este martes que el hecho de que Meghan Markle haya reconocido en una entrevista a la revista People que cometió un error al plagiar el escudo de la localidad mallorquina es “un primer paso” que ayuda a revalorizar como original el símbolo heráldico del pueblo del Pla, aunque ha lamentado que la duquesa de Sussex no ha respondido a la invitación que el Ayuntamiento de Porreres le remitió la pasada semana para que visite el pueblo y compruebe en persona que el escudo “tiene un gran valor histórico y simbólico” cuyos orígenes “se remontan a siglos atrás” y que es “motivo de orgullo” para todos los ‘porrerencs’ y ‘porrerenques’.

Mora ha añadido que la respuesta de Markle “no aclara si admite el plagio del escudo o no” y que de momento no ha retirado el logo de su marca ‘As fever’. En cualquier caso, el Ayuntamiento no emprenderá acciones legales para denunciar el plagio de su escudo municipal, entre otras causas porque “los abogados dicen que no podemos exigir que retire el logo”. El municipio del Pla “no quiere crear un enfrentamiento por esta cuestión” y simplemente “agradece” que la nuera del Rey Carlos III del Reino Unido haya reconocido el error.

En la carta que se ha hecho llegar a Meghan Markle, el Consistorio ‘porrerenc’ explica que “sin quererlo”, el municipio “se ha visto en el centro de una historia que ha obtenido una importante repercusión mediática”, por lo que “aprovecha la ocasión” para “explicarle la importancia” del escudo y al mismo tiempo “invitarla a visitar nuestro pueblo”. “Será un honor para nosotros poder compartir con ustedes de primera mano nuestro patrimonio, gastronomía y calidez de nuestra gente”, sigue la misiva, que califica a Porreres como “un pueblo acogedor, rico en historia y tradiciones” e invita a la duquesa a degustar su famosa mermelada de albaricoque.