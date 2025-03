«Indalecio lo necesita, tiene que estar con alguien durante el día»

Indalecio Olmos es vecino de Cala d’Or. Tiene 60 años y hasta el pasado diciembre era un hombre muy activo, pero una caída desde un tejado le cambio la vida. Tuvo que someterse a una intervención craneal, pasó casi un mes en la UCI y más de tres meses hospitalizado y con rehabilitación. Desde entonces no habla bien, no puede cocinar, se desorienta y pierde el equilibrio. No puede salir solo de casa, «pero en casa solo no puede estar», relata su exmujer, Dolores Rivera, que le está echando una mano dado que sus hijos, por temas de trabajo y estudios, están todo el día fuera. «Yo le hago la comida y le llevo a las consultas médicas, pero necesita estar con alguien, necesita alternar con otras personas, recibir estímulos y ayuda para aceptar su nuevo estado...», relata Rivera, que por eso se frustra muchísimo cada vez que ve, a escasos cien metros de casa de Indalecio, el centro de día de Cala d’Or, acabado desde hace más de dos años, pero totalmente cerrado. En el otro centro de día del municipio, S’Alqueria Blanca, hay seis personas en lista de espera, le han dicho desde el Ayuntamiento. De momento, gracias al trabajador social, tiene una pulsera con GPS. Indalecio aún está en los primeros pasos de la tramitación de la dependencia, un tiempo que siempre es excesivo para las familias. En diciembre registraron la solicitud de valoración de su grado y no han vuelto a tener noticia. La ley fija un plazo de tres meses para este primer trámite. Después, teóricamente en tres meses más (julio) Servicios Sociales debería asignarle un recurso. Rivera indica que ella se ha empezado a mover para reclamar la apertura del centro de día no sólo por su exmarido: «Lucho por todos los que lo necesitan».