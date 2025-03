FENT I DESFENT | El tren de Mallorca cumple 150 años: ¿qué futuro le espera?

Fent | Algo hemos hecho bien

Hay que ser muy corto para cargar un camión de sacos de escombros y tirarlos al torrente de Solleric confiando de que no te pillen. Espero que escarmienten. Pero de lecciones hay una que no podemos pasar por alto, querida, que es el hecho de que conmemoramos los 150 años del tren en Mallorca. Al fin hemos hecho algo bien conservando una infraestructura que es básica para nuestra movilidad. Ahora bien, si nos quieren hacer pasar por el tubo haciéndonos pagar auténticas fortunas para adquirir un coche modesto o poniendo trabas a la movilidad, estaría bien que nuestras autoridades nos ofrecieran algo más a cambio que ahogarnos en impuestos. La red del TIB es insuficiente para absorber todos los pasajeros que se han apuntado al bus aprovechando su gratuidad y la de tren debería ser ya una realidad para Artà, Felanitx, Campos o Llucmajor. Quiero más tren, más tranvía y menos coches de alquiler. Si los turistas se quieren pasear, que lo hagan en tren o bus como todo hijo de vecino. ¡Desde Sóller con amor!

FOTOS | Así ha sido la celebración de los 150 años del Tren en Palma e Inca / CAIB /G.B. / R.F.

Desfent | Un simple deseo de aniversario

Querido, tienes toda la razón pero tengo que confesar que el domingo cuando tuve que cubrir el 150 aniversario del tren de Mallorca tuve la sensación de que todo era puro paripé. El tren de Llucmajor será una realidad en 2032 y sobre la mesa sigue el proyecto ferroviario hacia Artà. Nada nuevo en el horizonte. Así que hasta que no lo vea no me lo creo, aunque considero que en unas islas que viven del turismo una red ferroviaria potente debería ser crucial, más que nada que somos un territorio sensible y con buenas conexiones de tren sería posible reducir el número de coches de alquiler. Así las cosas el tren debe ser el futuro de la movilidad pero ojo, como dijo Miquel Àngel Riera, presidente de la Associació d’Amics del Ferrocarril de les Illes Balears, para que ello sea factible Madrid debe ser consciente que debe hacer las inversiones adecuadas y el Govern debe duplicar la estructura porque si no solo se quedará en un simple deseo de cumpleaños. ¡Desde el Pla con amor!