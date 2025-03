El diseñador de contenidos, Lluc Julià: «Mediante la refotografía quiero invitar a la reflexión»

¿Cómo surgió la idea de comparar la Serra de Tramuntana con imágenes del siglo XIX?

Esta serie de 35 refotografías de la Serra de Tramuntana es fruto de una colaboración del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial del Consell de Mallorca con el proyecto de refotografía Die Balearen, les illes Balears abans i després, el cual llevo a cabo desde 2002 e incluye todo el archipiélago balear. Esta colaboración ha dado un buen impulso al proyecto y actualmente ya he realizado más de 125 refotografías de los grabados del Arxiduc Lluís Salvador en las islas.

¿Cuáles han sido las principales dificultades a la hora de encontrar los mismos puntos y perspectivas que utilizó el Arxiduc en el siglo XIX?

Encontrar las localizaciones ilustradas en Die Balearen no es especialmente difícil porque en la obra del Arxiduc, generalmente, todos los grabados están referenciados de una manera muy precisa. Hay algunos más difíciles que otros. Incluso hay algunos de los que no queda ninguna referencia para volver a fotografiar, como puede ser buena parte de las murallas de Palma. A menudo es más difícil encontrar el punto exacto desde donde se hizo el grabado para poder respetar la perspectiva. Y más aún acertar la hora solar, aunque sea aproximada. No siempre lo he podido respetar todo. Lo más complicado, en muchos casos, es el acceso al medio natural, ya que el territorio cada vez está más cerrado, vallado y privatizado.

¿Qué le ha sorprendido más al comparar las imágenes históricas con las fotografías actuales?

Hay muchos cambios que son obvios y ya sabemos que nos encontraremos, como puede ser el crecimiento urbanístico de los núcleos urbanos o la urbanización del litoral. Pero hay cambios que no son tan evidentes y, personalmente, los desconocía antes de comenzar el proyecto. Lo que más me ha llamado la atención es el aumento de la vegetación. A finales del siglo XIX las islas estaban prácticamente peladas. Incluso en fotografías de principios y mediados del siglo XX se puede apreciar que la masa forestal era mucho menor que en la actualidad. Esto a menudo me ha impedido acceder al punto exacto desde donde se hizo el grabado o me ha tapado completamente la panorámica a fotografiar.

¿Cree que este proyecto puede ayudar a concienciar sobre la importancia de conservar el paisaje de la Serra?

Ojalá este proyecto ayude a concienciar y sensibilizar sobre la importancia de conservar el paisaje de la Serra. Este proyecto nace de mi inquietud por crear herramientas para tomar conciencia, de una manera atractiva y comprensible (incluso lúdica), del efecto que produce la huella del ser humano sobre su propio entorno, concretamente en el patrimonio natural y cultural de las islas. No es un proyecto de investigación donde se pretende sacar conclusiones, sino un proyecto de divulgación que mediante la refotografía quiere invitar a la reflexión tanto a nivel individual como colectivo. El proyecto es tan válido para denunciar el paisaje que hemos modificado con poco acierto, como para reivindicar el paisaje que hemos sabido conservar. Por otra parte, el proyecto también quiere dar visibilidad y poner en valor la obra del Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria más allá de su personaje.

¿Qué otros lugares de Balears les gustaría documentar con la técnica de refotografía?

El proyecto Die Balearen, les illes Balears abans i després aún tiene muchos vacíos por llenar. Vivo en Menorca y el proyecto comenzó en esta isla donde todavía voy localizando y refotografiando muchos de los grabados incluidos en los dos volúmenes que la enciclopedia del Arxiduc le dedica. De Mallorca, isla que ocupa el grueso de Die Balearen con 6 volúmenes, todavía me quedan zonas donde he trabajado muy poco como Es Pla y la zona del Llevant. La obra del Arxiduc tiene un volumen dedicado exclusivamente a Palma donde me gustaría dedicar más esfuerzos. Y tengo pendiente hacer una buena estancia en Ibiza y Formentera para refotografiar los grabados del único volumen de la obra dedicado a las Pitiusas. ¡Queda mucho trabajo por hacer!

¿Y dónde se pueden consultar todas las refotografías?

Todas las refotografías del proyecto se pueden ver en la web diebalearen.com y si uno quiere estar atento a las nuevas comparativas que voy realizando puede seguir el proyecto a través de las redes sociales.

Si el mismo Arxiduc pudiera ver la Serra hoy en día, ¿qué cree que pensaría?

Es difícil ponerse en la piel de una persona del siglo pasado, y más aún en la del archiduque. Probablemente quedaría fascinado y, a la vez, decepcionado y contrariado por los cambios que vería.

