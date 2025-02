Vecinos y ecologistas instan al Consell a suspender la Mallorca 312 si no se reducen los cortes de tráfico que provoca

Una docena de partidos políticos, plataformas ciudadanas y entidades ecologistas reclaman al Consell de Mallorca y a Delegación de Gobierno que no autoricen la carrera cicloturista Mallorca 312 Ok Mobility 2025, prevista para el próximo 26 de abril, “hasta que no se haya realizado una evaluación rigurosa y estricta del interés público, basada en criterios sociales y medioambientales”.

Estas entidades solicitan que, si no se puede suspender la autorización, las autoridades actúen para al menos evitar el “cierre total” de las carreteras afectadas por la prueba, “permitiendo los desplazamientos a pie o en bicicleta a los residentes”. En este caso, piden asimismo reducir “al mínimo” el tiempo de cierre de las vías para que no supere “las dos horas consecutivas”.

Este manifiesto reivindicativo está suscrito por Alternativa per Pollença, Amics de la Vall de Coanegra, ARRAN, Associació de Veïns de Son Fiol (Alaró), GADMA, GOB, Joventut pel Clima Mallorca, Plataforma d’Indignats de la Ma-10, Plataforma d’Usuaris del TIB, Plataforma Reviure Tofa, Plataforma - Turisme +Vida y Son Bonet Pulmó Verd.

Desplazamientos restringidos

En este texto, los firmantes recuerdan los problemas que les ha ocasionado esta prueba en ediciones anteriores y esgrimen lo siguiente: “Un año más, muchos residentes nos veremos gravemente afectados, con desplazamientos restringidos durante diversas horas, hasta siete en algunos casos, si estos coinciden con el itinerario de la carrera. Además, como ha pasado en ediciones anteriores, habrá vecinos que se encontrarán ante la vulneración de un derecho fundamental: el de entrar o salir de su casa por el cierre de carreteras impuesto por este evento”

“A diferencia de las fiestas populares o carreras locales, la Mallorca 312 no responde a ninguna necesidad social ni a ningún interés general. Al contrario, genera un impacto negativo al medio ambiente, favorece un sector turístico que vive a costa del territorio y de los recursos, además de perjudicar el bienestar de los residentes de Mallorca”, argumentan las mencionadas asociaciones y partidos políticos.

Los firmantes consideran que el Consell “no debería fomentar la conversión de la isla en un parque temático que conduzca hacia el colapso ni [debería] vulnerar los derechos fundamentales de los residentes para favorecer este negocio turístico”.