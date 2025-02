Calvià ampliará la ORA a algunas calles a partir de 2026 tras las peticiones de los vecinos

El Ayuntamiento de Calvià ampliará la zona azul (estacionamiento de pago) a nuevas calles a partir del año que viene, atendiendo a las peticiones realizadas por vecinos, que se quejan de las dificultades que tienen para aparcar. También pueden producirse algunos “retoques” en las actuales tarifas, aunque, en todo caso, estos no serían significativos.

Así lo explicó este miércoles el teniente de Alcalde de Mantenimiento, Servicios Urbanos, Cultura, Mundo Rural y Bienestar Animal, Manuel Mas (Vox), que respondió a una interpelación directa de la oposición socialista y que, posteriormente, amplió los detalles de las novedades en la ORA de Calvià a petición de este diario.

Mas aseguró que “habrá más calles con el estacionamiento regulado por la ORA”, si bien precisó a continuación que “no serían muchas más”, sino aquellas en que los residentes así lo han solicitado y donde los técnicos hayan corroborado la idoneidad de esa medida.

Nuevo contrato de la ORA

Esta medida se incluirá en el nuevo contrato de explotación de la ORA que se prepara desde la casa consistorial presidida por el alcalde Juan Antonio Amengual (PP). Hasta el momento, únicamente ha trascendido una de las nuevas zonas que contará con zona azul. Se trata de un tramo de la arteria que se dirige a Torrenova, entre el antiguo Hotel Hawaii hasta el Hotel Elba. En esta zona se encuentra la Torre de Punta Nadala o Torre Nova, en un entorno litoral que en un futuro estará abierto al público al pasar a manos del Ayuntamiento.

Otra de las novedades es que en Magaluf se quitará un tramo de zona azul para que se pueda aparcar gratuitamente. Se trata del tramo que discurre pegado al polideportivo, por la avenida s’Olivera. Mas destacó que es una medida que beneficiará a los trabajadores del centro comercial colindante, al tiempo que precisó que estacionar en el resto de la avenida sí que seguirá siendo de pago, como lo ha sido hasta la fecha.

Nuevas máquinas

El nuevo contrato de la ORA que está preparando el Ayuntamiento incluirá igualmente mejoras de tipo tecnológico, con la incorporación de nuevas máquinas para facilitar el pago al usuario. También se está estudiando, según explica el teniente de alcalde, que haya indicativos que señalen al conductor en qué calles hay plazas libres de aparcamiento.

En lo que respecta a las tarifas, todavía no existe ninguna decisión en firme por parte del gobierno municipal conservador. A preguntas de este diario, Mas manifestó que, “si se retocan, será de forma leve". “Todavía no se ha tomado una decisión con esto”, agregó el regidor que, no obstante, recordó que Calvià “tiene una de las tarifas más baratas de Balears”. “Subirlas no será nuestra prioridad, aunque puede que se den algunos retoques”, comentó.

Las tarifas de la ORA en Calvià que están en vigor actualmente son las siguientes: por 30 minutos de estacionamiento (el mínimo requerido), hay que abonar 40 céntimos; por una hora, 70 céntimos; por dos horas, 1,40 euros, y por dos horas y media (el máximo), 1,75 euros. Si sacan el correspondiente distintivo, los residentes de las zonas afectadas por esta regulación no tienen que pagar, más allá de los gastos de expedición de esta tarjeta.

La zona azul en Calvià no está en funcionamiento durante todo el año, sólo en el periodo comprendido entre el uno de abril y el 31 de octubre. De lunes a viernes, el horario es de 9.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 20 horas. Los sábados se aplica de 9.30 a 14 horas, mientras que los domingos y festivos no se cobra por la ORA.

