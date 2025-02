El alcalde de Calvià critica al PSOE por "señalar" a un empresario afín a Vox que recibió contratos municipales

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, y la portavoz socialista, Nati Francés, protagonizaron este miércoles un tenso debate en el pleno en torno a la adjudicación de contratos menores a un empresario presuntamente afín a Vox, una información que reveló el Grupo Municipal Socialista en la pasada sesión plenaria

En una intervención al principio del pleno, un hecho inusual en el formato de estos debates, Amengual tomó la palabra para defender extensamente la legalidad del procedimiento y criticar a la oposición por "poner en duda la imparcialidad de los funcionarios municipales".

"La oposición tiene la función de fiscalizar el dinero público, pero las acusaciones que se vertieron aquí pusieron en duda a los funcionarios que intervienen en los procesos administrativos, profesionales con años de carrera, como si se prestaran a un juego de favoritismo. Eso es tenerlos en poca consideración", afirmó el alcalde.

Asimismo, rechazó lo que consideró un "señalamiento gratuito" hacia el empresario que ha recibido contratos menores por parte del área del área municipal de Eventos, que dirige Vox gracias al acuerdo de gobierno con el PP en Calvià . "Se insinuó que su relación con el Ayuntamiento era fruto de un trato de favor. Esa insinuación excede la libertad en el ejercicio de la política. Se espera de nosotros que, si tenemos constancia de un delito, acudamos a la justicia con pruebas. El señalamiento sin pruebas es, como mínimo, un abuso de poder", añadió.

Moderación en el debate

Amengual hizo un llamamiento a la moderación en el debate político y recordó: "Vivimos en un Estado libre, democrático y de derecho, en el que el pensamiento no es delito". "Desconozco qué vota ese ciudadano. Todos conocemos casos de personas de diferentes ideologías que han sido contratadas por el Ayuntamiento. Invito a la reflexión sobre si todo vale en política", concluyó.

Por su parte, la portavoz socialista, Nati Francés, defendió la postura de su grupo, asegurando que no se acusó a nadie de cometer un delito, sino de una posible falta de ética. "Se dijo que había una línea delgada entre lo legal y lo ético, y que esto era poco ético. No se acusó a nadie", señaló.

Francés argumentó que la reiterada contratación de la misma persona, que además presume de ello en redes sociales, es diferente de la contratación puntual de alguien con una determinada ideología. Además, reclamó mayor transparencia en los contratos menores: "Si esos contratos se pudieran consultar, quizás nosotros no tendríamos que preguntar tanto".

La portavoz socialista también reprochó al alcalde que no se pronunciara en otras situaciones polémicas dentro del pleno. "Aquí nos han llamado asesinos y usted no ha dicho nada. Y ahora nos ha pegado un 'chorreo'. No he oído ninguna crítica ni a sus socios ni a su grupo municipal. Todos tenemos que mejorar, no solo nosotros", sostuvo.

Francés recogió la propuesta del alcalde sobre el tono del debate político, pero con condiciones: "Le recojo el guante si vamos a jugar en las mismas condiciones".