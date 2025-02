Las aguas sucias se depuran en Europa

Se aprecia un evidente cambio de tendencia. Y no huele bien. Las aguas sucias ya no se lavan en casa. En otros tiempos hubiera causada vergüenza, propia y ajena, la intervención de un organismo internacional para depurar unas aguas locales, sean de superficie o subterráneas. Ahora, sin embargo, ya no es así. Europa deberá intervenir en el asunto de la cavidad de Vallgornera lo cual, de entrada, mantiene a flote una gestión nada cristalina de las administraciones local y autonómica.

Deberían entenderse, desde la exquisitez, para mantener en buen estado un patrimonio natural tan sensible y valorado pero, por el contrario, el paso del tiempo acredita que, al decantarse por la inacción y la evasiva, no han hecho otra cosa más que enturbiarlo. Si las inmensas cámaras secretas de Vallgornera pudieran mostrar sus bellezas en superficie dirían, por el contrario, que deben ser mimadas en pro del atractivo turístico de Mallorca que lo gobierna todo. La Federación Balear de Espeleología ha denunciado a la conselleria de Agricultura y Medio Natural y al ayuntamiento de Llucmajor ante la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea por el vertido de aguas residuales procedentes de la urbanización Es Pas.

El asunto lleva tiempo remolcándose. En enero pasado, la conselleria emitió un informe indicando que no hay signos de contaminación en las cuevas de Vallgornera cuyo acceso está restringido desde 2024. Por contra, los espeleólgos insisten en que los pozos de filtración y las fosas sépticas siguen causando estragos. En 2017 el ayuntamiento solicitó la exclusión de alcantarillado basándose en unos informes del Instituto Geológico y Minero que la FBE ha cuestionado.

El Ayuntamiento dice ahora que reservara una partida de más de un millón de euros pero recuerda que estamos ante una situación que compete a la conselleria. La Comisión Europea seguirá las trámites habituales para cursar la denuncia. Es muy probable, con una urbanización sin alcantarillado encima, que las aguas de Vallgornera estén contaminadas. Lo seguro ya es que la gestión de su situación lo está y sin visos de pronta depuración.