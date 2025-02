La última okupa del hotel Bellevue del Port d'Alcúdia desoye el ultimátum de la propiedad y decide resistir

Algunos de los últimos okupas de Bellevue, el complejo hotelero okupado del Port d'Alcúdia, iban saliendo por la mañana del lunes de forma pacífica. Una mujer resistió durante buena parte de la tarde. "Estoy aquí porque no podemos asumir un alquiler, con tres hijos. Trabajamos los dos. Un sueldo se va en comida de niños en servicios básicos. No nos negamos a pagar, pero en la isla no se gana lo mismo", afirmaba desde el balcón .

Era el último día en el que se podían quedar allí, después de que que el pasado lunes se personara una empresa de seguridad con unas 50 personas y la mayoría de moradores accedieran a firmar la Declaración de Salida Voluntaria de Propiedad Privada.

Durante la jornada de este lunes, la tensión ha ido en aumento, ya que hoy vencía el ultimátium dado por la propiedad a los moradores ilegales para que abandonasen el edificio de forma voluntaria si no querían ser denunciados.

Por la mañana, se personaron miembros del Sindicat de Habitatge de Palma "para evitar que los desalojen", según aseguraron. Según fuentes consultadas por este diario, por la mañana quedaban todavía unas 4 ó 5 familias con niños y en total unas 15 o 20 personas.

Antonio Priego tenía a su hija, con dos niños, y su hijo, que estaba con una de las okupas, que según explicó ella misma está enferma. Vivía antes en la zona de la Albufera que se incendió el año pasado.

Servicios Sociales

Desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcúdia explicaron que "ningún menor quedaría desatendido". Tendrán alojamiento durante aproximadamente un mes, "con un plan de trabajo personalizado". Cabe recordar que uno de los requisitos para poder atender a las personas es que estén empadronados en el municipio. Aun así, y ante la situación in extremis de estas familias, los servicios sociales ofrecieron este recurso "porque hay menores y viven con ellos y ningún menor quede desatendido.

Para los otros casos que se han acercado a servicios sociales se ha informado de que han sido derivados a otros recursos, explicaron. Uno de los okupas comentaba a este periódico: "Estamos buscando dónde ir como locos". Según explicaron desde el área de Servicios Sociales del Consistorio, "todos saben que pueden venir aquí a ver cómo podemos ayudarles". A algunas personas, según informaron, "se les ofreció ayuda, pero dijeron que tenían otras opciones".