El Ayuntamiento de Inca celebró ayer en el Claustro de Santo Domingo el tradicional Memorial del Olvido. Este año, el acto se dedicó a la figura de Andreu París, activista y sindicalista ‘inquer’ que murió en Porreres en el año 1937.

Esta iniciativa se enmarca dentro del ciclo 'Inca tiene memoria', que se lleva a cabo durante el mes de febrero con la finalidad de recuperar y difundir la memoria histórica de la ciudad. «Es nuestro deber recordar a Andreu París y a todos aquellos y aquellas que, como él, fueron perseguidos, encarcelados y condenados. Su nombre, su sacrificio, sus luchas, no pueden quedar en el olvido», señaló la concejala de Memoria Democrática, Alice Weber.

Inca dedica el Memorial del Olvido a la figura del sindicalista Andreu París / Aj

Ofrenda

Durante el acto, se realizó una ofrenda floral en recuerdo de las víctimas de Inca de la Guerra Civil, con el acompañamiento musical a cargo de Ester Lázaro y Xisco Amengual, quienes interpretaron el "Cant dels Ocells".

En el marco del ciclo 'Inca tiene memoria', el Ayuntamiento de Inca ha organizado también una exposición dedicada a la vida de Andreu París. La muestra está instalada en la sala de vidrio del Claustro de Santo Domingo y se podrá visitar hasta el 15 de marzo.