Sant Joan y Vilafranca celebran una jornada de limpieza rural y retiran centenares de kilos de residuos

Sant Joan y Vilafranca ha dedicado esta mañana dominical a la jornada de limpieza rural. En Sant Joan los voluntarios han batido 40 kilómetros lineales del término municipal acumulando centenares de kilos de residuos, sobre todo, plásticos pero también botellas de vidrio, hierros, escombros y electrodomésticos. Una treintena de vecinos santjoaners se han sumado a esta segunda edición de la jornada de limpieza rural para limpiar distintos caminos rurales del municipio. El regidor de Medio Ambiente y Mundo Rural, Joan Roig, ha detallado que se han instalado carteles en los caminos limpiados para apelar a la conciencia ciudadana para que no los vuelvan a ensuciar de residuos.

Vertedero

Por su parte, Assemblea per Vilafranca se ha sumado a la iniciativa y una veintena de vecinos han actuado en el vertedero que desde hace años hay en la entrada del pueblo desde Sant Joan. Primero se ha retirado la chatarra y las piezas de coches, luego la excavadora del Ayuntamiento de Sant Joan ha empezado a desbrozar con la ayuda de la maquinaria prestada por la empresa Verdsatile. Los voluntarios han encontrado todo tipo de residuos desde trozos de aires acondicionados, muchos neumáticos, residuos de riego, piezas de coche, bolsas de basura llenas de plásticos y pañales, un váter, colchones, escombros o televisores, entre otros. Los voluntarios los han ido clasificando y los han llevado al Punt Verd de Sant Joan. “Ahora toca hacer campañas de sensibilización, terminar de limpiar el espacio y protegerlo para que no vuelva a ser un vertedero”, señalan desde Assemblea per Vilafranca.