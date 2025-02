FENT I DESFENT | La crisis habitacional en la Part Forana

Fent | Iremos a Almallutx a coger setas

Cuando todavía no me he recuperado del shock que me dio tras la renuncia de Cladera a sustituir a Armengol, nos sale Podemos con sus escándalos de picha bravas. El mundo no tiene remedio. Qué bien estás querida con tu giro a la derecha. Con Prohens lo tienes más fácil que yo porque sus polémicas no van más allá de su calzado o sus outfits. Esta semana nos hemos enterado que en la Part Forana hay una crisis habitacional tan o más grave que en Ciutat. Ahí, al menos, construyen pisos porque lo que es en los pueblos no se hace nada. Y no es que no se quiera o seamos especiales. Literalmente no se puede. Tenemos unas leyes tan hipócritas como los políticos de moqueta que las promulgaron que ni el más loco se atreve a construirlos. Así que, querida, los de la Part Forana estamos condenados a hacernos llonguets, porque los pueblos quedarán como monumentos solo para ricos. Siempre nos quedará visitar Almallutx para ir a coger esclatassangs ahora que pasará a ser finca pública. Cogiditos de la mano.

Desfent | Meghan Markle promociona el Pla

Menuda semanita de noticias que hemos tenido. Empezamos con el desalojo de los okupas del hotel Bellevue, pasamos por el cese del regidor de Vox de Alcúdia que tenía la mano ligerita a la hora de pagar a costa de las arcas municipales cenas, comidas y carreras de taxi de centenares de euros. ¡Así cualquiera se hace regidor! Luego tu Sóller natal ha vuelto a ser protagonista con el caso de Alba que busca a la desesperada un piso a un precio asequible con los sueldos que pagan hoy en día. Espero que tenga suerte, de todas formas, comparto con ella su reclamación de que «es hora de que los políticos miren más por la ciudadanía y solucionen los problemas de verdad». Así las cosas, en mi zona hemos sido noticia ni más ni menos porque la realeza británica ha copiado el escudo de Porreres. Y es que el logotipo de la nueva marca de Meghan Markle es similar al escudo porrerenc. Así que nada, publicidad gratis del Pla de Mallorca, ahora solo falta que nos promocione la confitura de albaricoque como propuso acertadamente la alcaldesa.