El carnaval levanta el telón en Mallorca

Mallorca da el sus a su semana más colorida, divertida y llena de fantasía con los disfraces como grandes protagonistas. Sin ninguna duda, el carnaval es una de las celebraciones más vibrantes caracterizada por la música, el baile, los desfiles y la alegría desbordante. Durante las rues, las calles de los pueblos se llenan de comparsas, disfraces y espectáculos, creando un ambiente de unión y creatividad donde la cultura, la tradición y la imaginación y la originalidad se fusionan con la diversión.

Marratxí solía ser el municipio en dar el sus al carnaval en Mallorca, ya que siempre celebraba su tradicional desfile de disfraces una semana antes que el resto de los pueblos. Este año la Rua cae en 1 de marzo y además de ser festivo, coincide con un puente escolar. Por ello, son muchos los que aprovechan estos días sin colegio para irse de viaje. Así las cosas este año a la Rua de Marratxí le ha salido competencia porque sa Pobla, Santa Eugènia, Santanyí, Sineu, Santa Maria, Andratx o Cas Concos son otros de los municipios que apostaron por adelantar el carnaval a este fin de semana y este sábado han llenado sus calles de disfraces.

Pese a que Marratxí se ha quedado este año sin su desfile exclusivo por ser tradicionalmente el primero que celebra el carnaval en Mallorca, el ambiente no ha defraudado y las comparsas se han adueñado de las calles luciendo sus coloridos y divertidos disfraces.

Sa Rua de Marratxí ha lucido 20 comparsas con un total de 674 participantes. La más numerosa ha sido la de Es Liceu de Es Pont d’Inca con un total de 175 participantes. De este núcleo, han participado tres comparsas más, seis de sa Cabaneta, una de Es Pla de na Tesa, una de son Ferriol, cuatro de Palma, dos de Son Ametller, una de Es Figueral y la batucada y banda de Música de Marratxí.

En sa Pobla, una gigante Jaia Corema abría el desfile carnavalesco que este año ha pasado por distintas calles, debido a las obras que se están realizando en el municipio. Así las cosas, los vecinos de la calle Traginers y de la calle carretera de Inca han disfrutado de que las carrozas pasaran este año por sus calles. De todas maneras, los que más han disfrutado del buen ambiente de la rua han sido los participantes. Numerosas comparsas han lucido sus disfraces y han demostrado sus grandes dotes de baile a lo largo del desfile.

Originalidad

En Sineu, la participación a la Rua no ha defraudado y la originalidad de los participantes ha hecho que fuera un desfile de lo más lucido con las bolas de nieve de distintos países, las coloridas fregonas o los pilotos con sus vistosas avionetas.

En Santa Maria no han faltado los raperos ni los alienígenas que han tomado las calles del pueblo, unas calles que también se han llenado de medusas y del virus de la gripe, menos mal que el Gripedol Complex y los médicos formaban parte de la comparsa y le han parado los pies al dichoso virus.

En Santanyí, el cambio de fecha también ha propiciado que fuera una rua de lo más participada y en la que no ha faltado la visita de Aladín. Mientras en Andratx, la alcaldesa Estefanía Gonzalvo no ha desaprovechado la ocasión para sumarse a la diversión como pistolera. En el desfile, no ha faltado la presencia de Barrio Sésamo, globos, pintores e, incluso, un bingo humano.