La odisea de buscar piso en Calvià: alquileres temporales sólo para "no residentes" y con comisión obligatoria a la inmobiliaria

Desde hace un tiempo, las personas inmersas en la odisea de encontrar con un piso en alquiler en Mallorca van de indignación en indignación por los requisitos o cláusulas que ponen algunos anunciantes, que se suman a los precios sumamente elevados de los arrendamientos.

Si hace unas semanas, como ya informó este diario, un trabajador del norte de Mallorca expresaba su estupor por el hecho de que el arrendador de un piso grande en sa Pobla le fijase un límite de dos inquilinos, en los últimos días vecinos de Calvià se han encontrado con otro anuncio que les ha indignado. El motivo: la oferta deja bien claro, y en mayúsculas, que ese piso es para “no residentes”.

El anuncio se encuentra en portales inmobiliarios como Idealista. Allí se puede leer que se trata de “un piso de alquiler temporal” en Palmanova y, a continuación, el anunciante detalla en qué consiste: “Está destinado a personas que vengan ya sea por trabajo o por razones personales por un tiempo determinado aquí a Mallorca”.

"¿Por qué no tengo derecho a optar a ese alquiler?"

“¿Y si yo necesitase alquilar un piso unos meses por lo que fuera, porque tengo obras en casa o porque estoy pendiente de que me entreguen un piso que me he comprado, qué pasa, que no tendría derecho a optar a este alquiler?”, se pregunta indignado un calvianer que lleva meses buscando alojamiento para su pareja y para él en el municipio.

El apartamento, de dos habitaciones con terraza, se alquila por 1.500 euros al mes en Palmanova. A la persona que quiera alquilarlo se le pide dos meses de fianza y otro mes en concepto de “honorarios” para la inmobiliaria. En total, 4.500 euros, de entrada. “No sé cómo alguien que va a vivir allí unos meses va a soltar toda esta cantidad. Además, la ley dice que es ilegal”, apunta el buscador de pisos.

Aquí cabe una precisión. Lo cierto es que la nueva Ley de Vivienda decretó la ilegalidad de estas prácticas que eran habituales en el sector inmobiliario, de tal forma que, ahora, no se puede cargar ninguna cantidad al arrendatario en concepto de comisión u otro tipo de servicios. Debe ser el arrendador el que asuma este pago.

"El alquiler temporal para uso de vivienda no permanente no está regulado. Este tipo de alquileres se usa mucho para evitar que el contrato se acoja a la ley de arrendamientos urbanos que obliga a una duración mínima de 5 años" Alfonso Rodríguez — Presidente de Consubal

Sin embargo, el sistema legal ha dejado un resquicio abierto para la persistencia de este tipo de prácticas. Como recuerda el presidente de la entidad de defensa de los consumidores Consubal, Alfonso Rodríguez, el problema reside en que “el alquiler temporal para uso de vivienda no permanente no está regulado, ahora se está tramitando un proyecto de ley que lo va a regular, esto y el alquiler de habitaciones”.

“Este tipo de alquileres se usa mucho para evitar que el contrato se acoja a la ley de arrendamientos urbanos que obliga a una duración mínima de 5 años. Los propietarios abusan de esta situación y destinan el alquiler a temporeros y piden barbaridades con la seguridad de que a los 7 u 8 meses se les queda el piso vacío. Es una alquiler turistico encubierto”, sostiene Rodríguez, quien considera necesaria una modificación de la normativa actual para acabar con este tipo de arrendamientos.

Precedente de cláusulas abusivas

En los últimos tiempos, se suceden las quejas acerca de determinadas cláusulas o requisitos que aparecen en anuncios de pisos en alquiler en Mallorca. El mes pasado, tuvo una especial repercusión mediática la experiencia narrada a este diario por un trabajador del sector turístico en el norte de la isla que explicaba que recientemente se interesó por un piso en alquiler de dos habitaciones y más de 80 metros cuadrados en sa Pobla, por unos mil euros, para él, su mujer y su hijo.

"Pero la dueña nos dijo que no, que, como máximo, sólo quería dos personas”, se quejaba este hombre, quien prosiguió: "Quiero denunciar los maltratos que pasamos los que buscamos un piso digno, entre los precios abusivos y que no permitan más de 2 personas en inmuebles de 2 ó 3 habitaciones. ¿Qué pasa entonces con los que tenemos hijos y familiares a cargo?".

