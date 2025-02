Alba Mazón Sánchez relata cómo vive la crisis habitacional en Sóller: “Los propietarios no empatizan con la gente que necesita piso. De cada vez exigen más”

Sin pelos en la lengua, Alba Mazón Sánchez relata en primera persona cómo vive la crisis habitacional en Sóller. El próximo 28 de febrero no le renovarán el contrato de alquiler de su piso en el centro del municipio y, si no encuentra una solución, se quedará en la calle. Ha movido cielo y tierra para encontrar un lugar donde vivir, pero no encuentra nada y lo que encuentra está fuera de sus posibilidades.

Tiene 28 años y un Grado Superior en Quiromasaje. Trabaja en el sector de la hostelería y cree que las personas que sufren este grave problema deberían unirse y alzar la voz con fuerza. Ha perdido toda esperanza de tener una vivienda en propiedad y explica que la mayoría de los jóvenes están en su misma situación. Vive con incertidumbre y ansiedad, llegando a fin de mes sin haber podido encontrar un nuevo piso.

Alba Mazón Sánchez relata cómo vive la crisis habitacional en Sóller. / Joan Mora

Hemos visto sus carteles colgados por todo Sóller y nos han llamado mucho la atención. ¿Nos puede explicar cuál es su situación habitacional?

Hace un año me independicé de mi familia y fui a vivir sola en un piso de alquiler. Me hicieron un contrato de once meses y ahora el propietario ha decidido que no quiere renovármelo. No tiene ningún motivo concreto para hacerlo, pero el día 28, cuando termine el contrato, me quedaré en la calle. Y yo tengo derecho a hacer mi vida, a vivir sola y a no depender de otros.

¿Ha buscado alternativas?

He ido a todas las inmobiliarias, he parado a gente por la calle para explicarles mi situación, he llamado a un montón de personas, he ido al Ayuntamiento, y no he encontrado absolutamente nada que entre dentro de mis posibilidades. Por eso se me ocurrió colgar los carteles.

¿Ha recibido llamadas? ¿Qué le piden por un piso?

Sí que he recibido llamadas y estamos hablando de 1.600 o 1.700 euros por un piso, más un aval demostrable, nóminas y otras exigencias. Piden lo que quieren. Pueden pedir lo que les da la gana, y cada vez más propietarios se suman a la tendencia de exigir más y más por una vivienda, a veces en un estado muy precario.

¿No puede pagarlo?

¡Sola, imposible! Eso es un sueldo íntegro. Y después están el resto de gastos: agua, electricidad, teléfono, comida, ropa… Y solo pido poder salir a cenar una vez al mes, pero también tengo derecho a poder hacerlo. Tengo derecho a vivir. Es que eso supondría tener que ir a buscar comida a Acción Social o al Sant Sudari. Es un fracaso de la sociedad.

¿Y compartir piso?

No quiero. Mi opción es vivir sola; no pido tanto. Ahora, para compartir piso, te piden 500 euros más una fianza de otros 500. Y he visto habitaciones pequeñísimas, sin espacio ni siquiera para poner una mesita y sin ventana.

¿Se ha planteado irse a vivir fuera, a Palma por ejemplo?

Yo vine a vivir a Sóller con mis padres cuando tenía 8 años y ¿ahora me tengo que ir? ¿Por qué tengo que irme si mi casa está aquí, y aquí tengo mi familia, mis amigos, mi trabajo? ¿Por qué tengo que cambiar mi vida? ¿De qué me sirve Palma si es una ciudad que no me gusta? Tengo derecho a vivir donde quiero y a hacer mi vida.

¿Cuánto paga actualmente?

R.- Por el estudio en el que vivo pago 500 euros, y lo asumo totalmente, aunque es una vivienda con muchas limitaciones y muy antigua. Podría llegar a pagar 600 o 700, pero pedir 1.700 euros… No sé en qué momento esto se ha disparado de esta manera. La humanidad se ha ido al carajo y no sé a dónde vamos a llegar. Los propietarios no empatizan nada con la gente que necesita una vivienda. Todo es ganar más y más y más.

¿Qué pasará el día 28?

Yo ya me veo en la calle. Y eso me provoca un estado de nerviosismo y ansiedad muy difícil de llevar. ¿Y qué haré ese día? No lo sé; estoy por coger una tienda de campaña e irme a vivir a la plaza, y que venga la Policía a sacarme. Siento mucha angustia en este momento; lo estoy pasando muy mal.

¿Cree que es necesario tomar medidas para dar a conocer este problema?

La gente se queja pero no hace nada. Pero ya basta, yo estoy desesperada y hay mucha gente en mi misma situación. He perdido mucho tiempo y dinero haciendo fotocopias y colgando carteles por todas partes para visibilizar el problema, y aun así hay gente que me arranca los carteles. ¿En qué mundo vivimos?

¿A qué cree que se debe la actual crisis habitacional?

El alquiler turístico ha hecho mucho daño. Y luego están todas esas grandes casas que han comprado extranjeros adinerados y que solo usan uno o dos meses al año. También hay muchas propiedades que están cerradas, quizás porque la gente no tiene suficiente confianza para alquilar. Y ya ni hablemos de los pisos de protección oficial, que no hay ni uno, y los que proyectan no sé cuándo llegarán. No sé de política, pero ya es hora de que los políticos miren más por la ciudadanía y solucionen los problemas de verdad.

Uno de los carteles colgados en busca de piso. / Joan Mora

¿Cómo es su situación económica en este momento?

Ha sido un año en el que he puesto mucha ilusión en el estudio donde vivo. He comprado muebles, una cama, un sofá… He invertido mucho y vivo al día, no puedo ahorrar y, básicamente, sobrevivo. Y ni hablemos de hacer una compra digna, con lo que han subido los precios de alimentos como el pescado. No puedo ahorrar nada en mi situación.

¿Sueña con tener una vivienda en propiedad?

Me encantaría tener mi propia casa, pero si ni siquiera puedo ahorrar 100 euros al mes… Los jóvenes hemos perdido toda ilusión de tener una vivienda en propiedad. Me veo alquilando toda la vida, y esta es una situación en la que el dinero se tira, se va, no hay ninguna inversión posible. Muchos jóvenes estamos igual. Y, mientras tanto, los ricos siguen haciéndose más ricos, y los pobres más pobres. Es trabajar para sobrevivir, no para vivir. Así de claro.

¿Cree que este problema permanece oculto, que no se conoce lo suficiente?

Sí, está oculto. Creo que tenemos que hacer saber a todo el mundo el problema que hay. En nuestra sociedad hemos avanzado en muchas cosas, pero en esta concretamente hemos retrocedido.

¿Qué le dice la gente?

Conozco a mucha gente y hablo con ellos sobre este tema. Me dan la razón, porque es obvio que no tenemos oportunidades ni futuro. Me da miedo el futuro y lo que me espera en mi situación.

¿Qué cree que pasará con la vivienda en Sóller?

Creo que esto va a estallar algún día. Pienso que hay que decir las cosas como son, con valentía. Llevamos años así y nadie dice nada, nadie hace nada. He ido al Ayuntamiento y no he aclarado nada de nada. No hay ninguna ayuda. Tengo ganas de que pase algo, de que algo se mueva, y si puedo contribuir a ello, lo haré.