Queda tapiada la puerta central del edificio Neptuno II del hotel Bellevue de Alcúdia

Los albañiles han tapiado la puerta central del Neptuno II, el acceso principal a este edificio del complejo de aparthoteles Bellevue, en el Puerto de Alcúdia. Los okupas que permanecen en el lugar, en su mayoría familias con hijos, ocupan unas 15 habitaciones de las más de 90 que llegaron a estar ocupadas. Para entrar y salir, ahora utilizan una puerta trasera.

Algunos de ellos temen abandonar el edificio por miedo a no poder regresar. La fecha límite para su salida es el lunes 24 de febrero, un día que se prevé tenso. Según fuentes consultadas, todos han firmado ya la Declaración Unilateral de Salida Voluntaria de Propiedad Privada.

Desde los balcones y jardines del Neptuno II, los okupas piden una solución, ya que no saben a dónde ir. / Tonina Crespí

En busca de una solución

Desde los balcones y jardines del Neptuno II, los okupas piden una solución, ya que no saben a dónde ir. Marta, madre de dos hijos, tiene una cita con los servicios sociales el próximo jueves. Javier, trabajador de temporada, recibe una ayuda de 480 euros y tampoco sabe qué hacer con su familia. "Está muy complicado. Te piden nómina, exigen que no tengas hijos... Son requisitos muy estrictos", explica. "Es la primera vez que me encuentro en esta situación y espero que sea la última", añade.

Tonina Crespí

Otros okupas, con mayor incertidumbre, comentan resignados: "Nos iremos a la playa, no sabemos". Todos coinciden en que entraron al edificio pagando una "entrada".

Mientras tanto, en las calles cercanas al complejo, algunos bares ya han reabierto de cara a la próxima temporada turística, especialmente en la calle Pedro Mas i Reus, conocida como la "calle del dólar".

Tomeu Carbonell, director de seguridad de la empresa Guardia'ns Control / Tonina Crespí

Un problema que se traslada

Tomeu Carbonell, director de seguridad de la empresa Guardia'ns Control, lideró el pasado lunes un operativo con 50 hombres y dos abogados para llegar a un acuerdo con los okupas del complejo Bellevue. Ahora, como responsable de seguridad del aparthotel, advierte: "Este es un problema que simplemente se traslada de un lugar a otro. Es necesario reforzar las leyes que protejan la propiedad privada y agilizar los procesos judiciales para la recuperación de viviendas ocupadas".

El martes, Bellevue ya había recuperado cerca del 90 % de los apartamentos ocupados. Aunque era la primera vez que se realizaba una acción de este tipo en un aparthotel, Guardia'ns Control cuenta con más de 200 intervenciones en viviendas y locales tanto a nivel local como nacional.