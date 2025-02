La alcaldesa de Alcúdia se desmarca de los gastos irregulares: «Nunca he coincidido en taxis ni restaurantes» con el regidor cesado

La alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares (PP), se ha desmarcado en una nota difundida este miércoles de los gastos irregulares del ya exregidor de Turismo, Juan Mateu Gual (Vox) y ha negado que ella también sea «generadora» de los mismos gastos imputados al citado edil, tal y como denuncia la formación de extrema derecha: «En dos años de trabajo solo he compartido 6 de los 12 viajes que ha realizado el regidor (Juan Mateu) y puedo asegurar que en ningún momento he coincidido con él en taxis ni en restaurantes en Mallorca, lo cual refuerza la falta de coordinación y compromiso en su gestión», ha afirmado la alcaldesa en relación a los gastos irregulares que se imputan a Juan Mateu, entre los que figurarían miles de euros, con facturas correspondientes a servicios de taxi, con carreras de varios centenarios de euros, además de recibos sin justificar en hoteles y restaurantes.

La alcaldesa Linares añade que el Ayuntamiento de Alcúdia «está investigando» las diversas acusaciones imputadas al regidor «para esclarecer todos los hechos y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración municipal».

La regidora del PP no escatima críticas hacia la gestión del regidor de Vox, que ya no forma parte del equipo de gobierno. «La gestión del área de Turismo ha dejado mucho que desear», afirma. «Hemos encontrado facturas que no se ajustan a nuestros estándares éticos, y se ha evidenciado una clara incompetencia en la gestión del pago de la factura del contrato del Ironman, que asciende a 254.000 euros y que ha sido imputada al remanente», añade Fina Linares en relación a estos pagos por uno de los acontecimientos turístico-deportivos más importantes del año en el municipio del Nord y del que el exregidor de Turismo no habría cumplido con las condiciones del contrato, dejando sin abonar la factura de 2024, por lo que este año el Ayuntamiento deberá pagar más de medio millón de euros a la empresa organizadora. Esta circunstancia ha generado un gran malestar en el Consistorio ‘alcudienc’ porque compromete la estabilidad presupuestaria de la institución a raíz de una mala gestión política imputable al regidor de extrema derecha ahora cesado.

Además, Linares atribuye también a Juan Mateu haber «obstaculizado gravemente» el desarrollo de proyectos turísticos interesantes para el municipio como consecuencia de la «mala relación» del extitular de Turismo con «algunas entidades del sector». La alcaldesa reitera que el cese de Juan Mateu responde a una «pérdida de confianza generada por una gestión inadecuada» y por la existencia de «evidencias de facturas que no se consideran éticas», así como «diversas incidencias administrativas». Linares concluye garantizando su «compromiso con la transparencia» y asegura que está «dispuesta a proporcionar la información necesaria para demostrar la corrección de las medidas adoptadas».

De momento, no está previsto romper el pacto con Vox, aunque el comunicado del partido de extrema derecha que trata de implicar a la alcaldesa en las irregularidades económicas y administrativas atribuidas al exregidor de Turismo no ayuda a la concordia en el seno del pacto tripartito (PP, Vox y UxA). Por ahora, ni el portavoz de Vox, Juan Sendín, que asumirá las competencias de Turismo que se han retirado a su compañero de filas, ni el propio Juan Mateu, han querido pronunciarse al margen de los comunicados de su partido.

El PSOE exige a la alcaldesa que «explique toda la verdad»

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alcúdia ha pedido la convocatoria de una comisión general de Asuntos para que la alcaldesa Fina Linares explique «toda la verdad» sobre el «escándalo» que se esconde detrás de la destitución fulminante del regidor de Turismo Juan Mateu Gual, ya que «la sombra de la duda planea sobre la Sala de Alcúdia». Según los socialistas, la destitución del regidor de Vox «abre toda una serie de incógnitas» que el partido exige aclarar.

A su entender, las informaciones «son muy preocupantes» porque «hablan directamente del supuesto derroche de miles de euros de los presupuestos municipales en gastos impropios desde el inicio de la legislatura», por lo que «los ciudadanos de Alcúdia merecen saber toda la verdad de la mano de la alcaldesa Fina Linares», a la que califican como la «principal responsable» de todo ello, según el secretario general del PSOE local, Joan Gaspar Vallori.

«Queremos saber la verdad, porque se habla de irregularidades con los patrocinios de pruebas tan importantes como el Ironman», afirma la portavoz socialista, Bàrbara Rebassa. El partido considera «inverosímil» que por culpa de la «supuesta mala gestión» del regidor de Turismo «se haya puesto en peligro la celebración de este triatlón que cuenta con la mayor participación de todos los que se organizan en el mundo».

El PSOE «no entiende» por qué no se ha actuado antes «si las irregularidades se remontan al inicio de la legislatura». «Desde cuándo conoce la alcaldesa esta situación presuntamente irregular causada por la irresponsabilidad de su regidor de Turismo», se pregunta la portavoz municipal de los socialistas.