Crisis en el Ayuntamiento de Alcúdia: La alcaldesa del PP destituye a un concejal de Vox por gastar miles de euros en hoteles, taxis y restaurantes

Crisis en el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Alcúdia. La alcaldesa del PP, Fina Linares, ha destituido al concejal de Vox, Juan Mateu Gual, responsable de Turismo tras ser alertada de unos pagos por parte del regidor que supuestamente podrían incurrir en irregularidades. Las alarmas se activaron cuando la alcaldesa popular habría sido informada de que Juan Mateu Gual habría cargado durante todo este tiempo que lleva de concejal gastos al Ayuntamiento por el importe de "miles de euros", según señalan fuentes municipales. Entre dichos gastos, habría elevadísimas facturas de taxis, algunas de ellas carreras de varios centenares de euros, además de facturas sin justificar en hoteles y en restaurantes. En concreto, el regidor habría visitado con frecuencia un conocido restaurante del Port de Pollença al que sería asiduo y al que acudía con taxi desde Alcúdia y, además, requería al taxista que esperara hasta que finalizara el almuerzo o la cena.

Por otro lado, también se habrían detectado supuestas irregularidades en pagos en determinados eventos patrocinados por el Ayuntamiento, en especial, el Iron Man. Todo estos gastos se estaría analizando por parte de los servicios de Intervención del Ayuntamiento de Alcúdia pero ante las evidencias de que se trata de gastos desmesurados sin un correspondiente respaldo administrativo, la alcaldesa ha sido tajante y ha tomado cartas en el asunto cesándolo como regidor. Eso sí, cabe dejar claro que la presunta corrupción afectaría en exclusiva al concejal hasta ahora responsable de Turismo y no al conjunto del equipo de gobierno formado por el PP, VOX y Unió per Alcúdia.

Así las cosas, se deja claro que este cese no afectará a la gobernabilidad del Ayuntamiento de Alcúdia ya que no peligra el equipo de gobierno. De hecho, Vox ha sido informado de las irregularidades. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Alcúdia fue el primero tras las elecciones de mayo de 2023 en firmar un pacto entre PP y Vox. Así a los siete regidores del PP y a los tres de Vox se le suman los dos de Unió per Alcúdia. En la oposición, quedan los cinco concejales socialistas, los dos de Més, uno de Podem y otro de El Pi.

Nuevo responsable de Turismo

La alcaldesa ha firmado el cese de Juan Mateu Gual este martes y en el mismo decreto ha nombrado como nuevo responsable de Turismo al portavoz del grupo municipal de Vox, Juan Sendín, actual regidor de Policía. La destitución del concejal resposanble de Turismo era un "rum rum" en Alcúdia pese a que no ha sido hasta esta tarde que se ha hecho oficial.

En el comunicado oficial del Ayuntamiento, la alcaldesa de Alcúdia explica que el cese se debe a "una decisión motivada por la pérdida de confianza". Así, Linares deja claro que "desde el inicio de la legislatura se estableció el compromiso de conformar un equipo de gobierno sólido y cohesionado, con el objetivo de transformar Alcúdia, mejorar su entorno y trabajar de manera eficiente en beneficio de todos los alcudiencs y alcudienques. Para alcanzar nuestras metas, es fundamental contar con un equipo unido y comprometido. La confianza es un pilar esencial en nuestra gestión, y tomaremos todas las decisiones necesarias para garantizar un gobierno fuerte y eficaz que siga trabajando por y para nuestro pueblo". "Juan Mateu Gual ha desempeñado un papel relevante en el desarrollo turístico del municipio, y el equipo de gobierno le agradece su dedicación y esfuerzo durante su gestión, deseándole éxito en sus futuros proyectos", concluye el comunicado del Ayuntamiento.