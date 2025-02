Los okupas desalojados del hotel Bellevue: “Hace poco vine a Mallorca y entré aquí porque me dijeron que podía estar por 150 euros”

Este lunes por la mañana ha empezado el desalojo de los okupas en el complejo turístico Bellevue del Puerto de Alcúdia. Los trabajadores del complejo turístico que antes vivían en el Neptuno II pasaron al edificio Apolo debido a los problemas generados por la okupación del Neptuno II, que albergaba personas de diferentes perfiles sociales. Algunos, con hijos y con necesidades económicas para poder acceder a una vivienda. Tomeu Carbonell, jefe de seguridad de la empresa Guardia'ns Control, que esta mañana se ha personado en el complejo hotelero acompañado con su abogado Lázaro Lucio, ha relatado que llevaban tres meses intentando hablar con Servicios Sociales. También ha informado que no se ha dejado acceder a los okupas al edificio Neptuno II porque “es un hotel y en base a la regulación actual que hay y como no se abonan unos servicios, no se puede acceder al edificio".

Así, algunos de los okupas firmaron la Declaración Unilateral de Salida Voluntaria de Propiedad Privada este mismo lunes. En este documento se firmaba que se renuncia a cualquier acción civil o penal por ambas partes. Así, salían con su ropa y hasta con su pequeña nevera. Otros, que sólo hacía unos días que estaban por allí, se fueron enseguida. “Hace poco vine a Mallorca y entré aquí porqué me dijeron que se podía estar por 150 euros. Mi piso me lo dan a principios de marzo, que es cuando empiezo a trabajar. Esto no va conmigo. Me voy”, explicaba una persona argentina que prefiere mantener el anonimato. Otros tendrán unos días más, hasta una semana, para irse, que "por temas familiares médicos se ha dado ese plazo", concretó el abogado Lázaro.

"A las personas más vulnerables se les ha dado un plazo, pero a quienes salen en coches de alta gama no se les considera personas en situación de vulnerabilidad", concretó el experto. Carbonell enfatizó este punto, afirmando que en ese lugar había tráfico de drogas. Ningún okupa ha informado con precisión a quién pagaron.

En las habitaciones se podían ver zapatos y ropa de quienes iban dejando sus estancias, y posiblemente, en unos dos meses, estas empiecen a reservarse nuevamente.

Al mediodía, se pudo ver por las calles públicas de Bellevue un patrullero de la Guardia Civil, que se detuvo un rato frente a Neptuno II.