Desalojan a los 'okupas' en el hotel Bellveue de Puerto de Alcúdia

Empieza el desalojo en el hotel Bellveue del Puerto de Alcúdia. Esta mañana se ha personado una empresa de desokupación con sus abogados y unos 50 empleados de la empresa de seguridad y han intentado llegar a un acuerdo con los okupas.

Firma

Marta, que tiene dos hijos en el colegio y el otro, de 16 años que está en los jardines con ella de Neptuno II, no han podido entrar después de lavar llevar los hijos a la escuela. "No me dejan entrar si no firmo el papel. Lo tengo todo dentro".