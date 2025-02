Muro paraliza un vertido ilegal de escombros en una cueva catalogada

El Ayuntamiento de Muro ha ordenado la paralización de un vertido ilegal de tierra y escombros sobre una de las entradas de una cueva catalogada ubicada en la finca de les Costes, que forma parte del predio de Vinromà, entre Muro y Can Picafort. Hace unos días, el grupo municipal de Més per Muro denunció este “atentado” contra el patrimonio por parte de la propiedad de esta gran finca y recordó que no es la primera vez que la citada cueva, conocida con los nombres de sa Geneta o Fiters, catalogada en el Plan General de Muro, es objeto de vertidos ilegales.

El alcalde de Muro, Miquel Porquer, ha confirmado este viernes que hace unos días el celador municipal y la Policía Local se desplazaron hasta la finca y comprobaron que se estaban depositando restos de una excavación en uno de los dos accesos de la cavidad. Durante la inspección, la actuación “quedó precintada y las obras están paralizadas”, señala el regidor de El Pi. El Ayuntamiento abrirá un expediente a los responsables de este vertido ilegal y ordenará la “restitución” del paisaje a su estado original.

En esta finca, que tiene unos 200.000 metros cuadrados de extensión, la propiedad tenía intención de construir un gran parque fotovoltaico que ha sido rechazado por el Ayuntamiento por su “elevado impacto paisajístico”, explica Porquer. Ahora, ante la posibilidad de no poder habilitar la instalación solar, la propiedad ha registrado una petición para construir una vivienda de grandes dimensiones, con piscina incluida, en la finca, un proyecto que, según apunta el alcalde, podría ejecutarse porque la promotora dispone del terreno necesario.

Por su parte, Miquel Àngel Tortell, portavoz de Més per Muro, partido que ha informado del caso a Patrimonio del Consell, denuncia el “atentado contra el patrimonio arqueológico que lleva a cabo de forma sistemática la empresa que compró la finca” y recuerda que es la segunda ocasión que lleva a cabo una actuación de este tipo, ya que en 2022, “después de una deforestación total, tiraron un viaje de escombros en una de las dos entradas de la cueva”, lo que motivó la intervención de Patrimonio, que obligó a retirar los escombros.

“Ahora han vuelto a atentar contra la integridad de la misma cueva, con una actuación todavía más aberrante, cubriendo la segunda entrada con toneladas de tierra y restos de una excavación que llevan a cabo en sa Pobla, donde se construye una nueva gran superficie comercial”, denuncia Tortell. Además, añade que durante todo el mes de enero “camiones de gran tonelaje han pasado en reiteradas ocasiones por encima del área de influencia de la cueva, que es mucho más grande de lo que se ve a primera vista”.

Més explica que esta finca tiene mucha historia y ya existía población antes de los musulmanes. También se sabe que hay un ‘talaiot’ todavía no excavado y otras dos cuevas, además de un cementerio anterior a la dominación musulmana. “Está calificada como suelo agrícola, pero hace más de 50 años que no se cultiva porque la antigua propiedad abandonó el cultivo para hacer una garriga y acogerse a una ayuda europea para sembrar pinos y encinas; la idea era recuperar terreno forestal”, apunta Tortell.

Un parque fotovoltaico rechazado por el Ayuntamiento

A mediados de 2023 el Ayuntamiento de Muro aprobó por unanimidad una propuesta de Més que instaba a la institución a posicionarse en contra del parque fotovoltaico proyectado en Vinromà y que ocupaba suelo rústico protegido y terreno forestal. La instalación debía ocupar 108.705 metros cuadrados, con más de 15.000 placas solares, con un presupuesto de 6,3 millones de euros. Uno de los motivos por los que el Consistorio rechaza este proyecto es por la enorme cantidad de tierra fértil que quedaría afectada e inutilizada y porque los informes obviaban la ubicación de la cueva que ya ha sido objeto de vertidos ilegales en dos ocasiones.

