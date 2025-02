El edificio moderno vale más que el patrimonio arqueológico

Los escombros deben depositarse seleccionados, de la forma regulada y en los lugares indicados para ello. Lógico y consecuente dentro del diálogo normalizado de una sociedad moderna con su Administración Pública. Sin embargo, las cosas no son así, lo cual nos lleva a pensar que hay un desfase entre las conveniencias de los tiempos modernos y el modo de gestionarlas, tanto por lo que afecta a los comportamientos públicos como privados. Basta dar un paseo discrecional por fora vila para adquirir conciencia de que el abandono de todo tipo de escombros es poco menos que una plaga. Contaminante, por cierto.

Lo ocurrido con la transformación del hotel Formentor es el ejemplo reciente, más clamoroso y abusivo, de una mala eliminación de escombros. Pero sigue la racha en distintos puntos de la isla sin que se aprecie el escarmiento suficiente de denuncias y sanciones. Ahora, Més de Muro ha hecho el favor, seguramente no apreciado, de poner en conocimiento de la opinión pública y del departamento de Patrimonio del Consell, la nueva agresión al yacimiento de la cueva de sa Geneta, en Vinromà, entre Muro y Can Picafort. Ya ocurrió en 2022 y ahora ha vuelto a pasar. La finca agrícola ha podido superar la amenaza de un inmenso parque fotovoltaico pero no un nuevo azote de escombros. Después de una deforestación, ahora sufre los azotes derivados de la construcción de una superficie comercial en Sa Pobla. El alcalde de Muro, Miquel Porquer, da por hecho que no existe impedimento legal para levantar en la misma finca una vivienda de grandes dimensiones.

Tras la denuncia el Ayuntamiento ha paralizado los vertidos y dice que obligará a restituir el paisaje. El daño puede ser irreversible. Es el mercantilismo de sobrevalorar el edificio moderno en detrimento del patrimonio arqueológico.

Suscríbete para seguir leyendo