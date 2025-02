Los nuevos trenes siguen sin circular a pesar del exceso de demanda

Viajeros estrechos como en una lata de sardinas en el interior de trenes de apenas tres vagones en horas punta mientras la empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) sigue sin poner en circulación las cinco flamantes unidades adquiridas en 2023. Los usuarios no entienden esta incongruencia y se preguntan cuándo entrarán en servicio los nuevos trenes, dos de los cuales ya se estrenaron hace unos meses en el metro, pero no en el corredor ferroviario.

Este jueves por la mañana se han reproducido las críticas recurrentes de los usuarios. Fuentes del colectivo que les representa trasladan la “indignación” de muchos de ellos porque desde hace dos días uno de los primeros trenes que salen de Inca en dirección a Palma, a las 6,58 horas, solo lleva tres vagones, por lo que “al salir de Inca mucha gente ya no puede sentarse y va totalmente lleno”.

En relación a la no entrada en servicio de los cinco nuevos trenes en el corredor ferroviario, la asociación de usuarios explica que SFM “no controla el funcionamiento de los talleres porque se trata de un servicio externalizado, privatizado” y añade que “solo la dirección y la empresa contratada saben por qué no han acabado de hacer las pruebas de puesta en marcha de los cinco nuevos convoyes que tenemos desde hace más de medio año y por qué no circulan”. El colectivo asegura que una de las causas es la “falta de personal” y porque “no todos los maquinistas han podido hacer las prácticas con las máquinas nuevas”.

Por su parte, fuentes de SFM explican que los trenes nuevos entrarán en funcionamiento de forma progresiva y que en el plazo de “dos o tres semanas”, es decir, el próximo mes de marzo, “se introducirán más trenes” en el corredor, si bien no han querido avanzar cuántos convoyes entrarán en servicio. Al parecer, la intención es que los dos convoyes adquiridos en 2023 que actualmente cubren el servicio de metro se incorporen al corredor ferroviario “más algún otro convoy de los nuevos”, por lo que podrían ser tres las nuevas unidades que a partir del próximo mes potencien el servicio del ferrocarril. Las fuentes han confirmado que todavía se están realizando pruebas con las nuevas unidades y que no todos los maquinistas han podido realizarlas.

Por otra parte, la empresa asegura que a partir de este viernes se ampliará el número de vagones en los trenes en horas punta y que el hecho de que en los últimos días solo tuvieran tres se debe a “cuestiones operativas”.

