Estos son los comercios de sa Pobla que han recibido la distinción de emblemáticos

Sa Pobla protege el comercio de proximidad. Doce negocios del municipio han recibido este miércoles la distinción como Emblemàtics Balears otorgada por la Agencia de Desarrollo Regional de Balears. En su mayoría pertenecen al mundo de la gastronomía, en concreto hornos, aunque también hay representados otros sectores. Y es que con esta distinción, impulsada por la Conselleria de Empresa, Empleo y Energía, se distinquen los comercios: con un producto o oficio singular, con más de 75 años de historia y/o con elementos patrimoniales interiores y exteriores destacados, así como su valor inmaterial.

Los comercios que han sido distinguidos son los hornos y pastelerías Forn Can Simó, Antic Forn Cas Cero, Forn Can Felip y Forn Can Paco; la carnicería Crestaig. Carn i Embotits Artesans; las ferreterías Can Comas y Can Campins; las joyerías Enrique by Fina Segura y Joieria Fill d’en Jaume Segura; la mercería Tenda Cas Cotxer; la zapatería Espateria Calçats Can Pedro y la cuchillería Ganiveteria Joan Pol.

El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, junto con el alcalde de Sa Pobla, Biel Ferragut, han entregado esta mañana los distintivos a los doce establecimientos del municipio que los cataloga como comercios Emblemàtics Balears. El acto también ha contado con la presencia de la gerente de ADR Balears (Agencia de Desarrollo Regional de las Illes Balears), Silvia Delgado; la concejala de Ferias, Comercio, Industria y Mercados, Magdalena de la Fuente, y los representantes de los establecimientos. Actualmente, en Balears hay 33 municipios que cuentan con con un total de 385 comercios catalogados. Cabe destacar, así como también ha pasado en otros municipios, que en sa Pobla las grandes superficies se han hecho presentes y el número de comercios ha ido disminuyendo. Una de las ‘botigues’ también con mucha historia de la localidad es ‘Cas Putxer’, conocida por sus carnes frescas, especias y los productos del día a día, que recientemente ha pasado a mano de otros dueños. El súper de toda la vida.

Día de los Enamorados

Además, el municipio incentiva las compras en la localidad para el día de San Valentín, el próximo viernes 14 de febrero. Con el lema 'Celebra el amor en sa Pobla' se fomenta que se adquieran los regalos en los comercios ubicados en sa Pobla. “Por San Valentín te invitamos a regalar con el corazón y comprar en el comercio local”, expresa un vídeo promocional con la voz de Joan Femenia, antiguo párroco y actual presidente de la Asociación de Comerciantes llamada Demà.