Inca y el Consell pactan que la Ronda Nord sea un vial urbano y descartan el consumo de suelo rústico

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, han anunciado este martes tras una reunión celebrada en el Ayuntamiento de Inca que ambas instituciones han acordado que la futura Ronda Nord de Inca sea un vial urbano que no invada terreno rústico y que “sea una realidad lo antes posible”, según Galmés, que ha definido como “histórico” el acuerdo alcanzado sobre una de las obras viarias más “reivindicadas” en la capital del Raiguer y que después de 40 años todavía no ha sido plasmado en un proyecto definitivo. Después de las “numerosas alternativas” que han salido en los últimos años, los responsables de la institución insular se han desplazado a Inca para “pedir cuál es el mejor proyecto que quiere el Consistorio para descongestionar las calles de la ciudad”.

El objetivo de la Ronda Nord es desviar por el futuro vial parte de los 18.000 coches diarios que diariamente pasan por el centro de la ciudad para dirigirse hacia la Serra de Tramuntana y que “provocan molestias a los vecinos, inseguridad y contaminación”, según Galmés. “Se ha alcanzado el acuerdo histórico de construir una ronda urbana tal y como quiere el Ayuntamiento”, ha añadido el presidente del Consell, que ha destacado la importancia de “escuchar” a los consistorios sobre sus “necesidades, reivindicaciones y sugerencias” y por ello ha expresado su “predisposición total y absoluta” para llevar a cabo el proyecto solicitado por Inca.

El acuerdo implica la modificación del Plan Director Sectorial de Carreteras para eliminar la reserva viaria que existía desde el año 2014 para la ejecución de la Ronda Nord mediante un trazado que transcurría por el norte rural de la ciudad, alejado del casco urbano. “Somos conscientes de que esta Ronda Nord pintada en 2014 no se construirá y por ello queremos eliminarla del Plan Director”, ha apuntado Galmés. Ahora, la intención es “impulsar de manera inmediata” entre los técnicos de ambas instituciones la redacción del proyecto de ronda urbana que “descongestionará el centro de la capital”.

Los cargos del Consell se han reunido también con los portavoces de los grupos políticos con representación municipal. / J. Frau

Por su parte, el alcalde Virgilio Moreno ha expresado su “satisfacción” por el acuerdo con el Consell. “Desde el Ayuntamiento siempre hemos reivindicado una ronda urbana, en los últimos años hemos trabajado desde el punto de vista político y técnico para llegar a lo que se ha anunciado hoy”, ha afirmado el regidor socialista, que ha definido de “reivindicación histórica” este proyecto viario que “sobre todo es necesario” porque, según los estudios de carga elaborados en la ciudad, “tenemos puntas de 18.000 vehículos en ciertos puntos del centro”.

El alcalde espera que el proyecto de vial urbano que conectará las carreteras de Selva y Alcúdia se ejecute “lo más rápido posible”. Tendrá la función de “desatascar” el centro de Inca porque de esta forma “se podrán hacer otras actuaciones como la continuación de la peatonalización del centro iniciada hace unas décadas”. Para ello, es “imprescindible” desviar el tráfico del eje comprendido entre la avenida Reis Catòlics y la carretera de Selva que ejerce “barrera física importante”. También se ha referido a otras “barreras” como las vías del ferrocarril que separa diferentes barrios de la ciudad, así como las carreteras generales que pasan por la capital. “En los últimos años hemos creado ejes de comunicación entre barriadas, y en el caso de So na Monda abrimos hace unos años un tramo de pocos metros que ha ayudado a eliminar un 30% el tráfico que pasa por el eje Reis Catòlics-carretera de Selva”, ha añadido. Con la futura ronda urbana, el Ayuntamiento confía en desviar “entre el 40 y el 50%” de los vehículos que pasan por este eje, muchos de los cuales son de tráfico pesado.

Las dos instituciones todavía no saben el trazado exacto que tendrá el vial urbano, pero coinciden en que será “lo más próximo posible al casco urbano”. “Tenemos muy claro que apostaremos todos por una ronda urbana porque es un modelo que no consume territorio ni es el proyecto incluido en el Plan Director, con cuatro carriles, una zona central de vegetación y los viales de acceso a los diferentes caminos”, ha apuntado Moreno. Desde el Ayuntamiento esperan que el trazado definitivo sea “muy parecido” al que ya está previsto en el Plan General de Inca y que responde a una tipología de vial urbano y no a una carretera convencional.

Tanto Galmés como Moreno no han querido mojarse con respecto a los plazos, teniendo en cuenta que es un proyecto estancado desde hace muchas décadas. “Esto depende de los técnicos, a nosotros nos gustaría que fuese mañana mismo”, ha indicado el alcalde.