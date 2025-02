Polémica en Andratx por la destrucción municipal de un ‘llaüt' catalogado

La destrucción de la embarcación Margarita II, un ‘llaüt’ catalogado, por parte del Ayuntamiento de Andratx, ha disparado las alarmas en el municipio del Ponent. Los grupos municipales de El Pi, PSOE y Més per Andratx han denunciado este lunes lo que consideran una “grave negligencia” por parte del equipo de gobierno del PP y han solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario para “exigir responsabilidades y pedir la reprobación y dimisión inmediata” del regidor de Servicios Generales, Joan Forteza, y la regidora de Patrimonio, Beatriz Casanova.

Según explican estos partidos, la embarcación Margarita II, catalogada como un bien patrimonial desde el año 2019 por el Consell de Mallorca, estaba ubicada en el exterior del almacén de la brigada municipal a la espera de su restauración e instalación en el futuro museo marítimo de Can Fasser. Sin embargo, en una “decisión incomprensible”, el Ayuntamiento habría “ordenado su retirada y destrucción por parte de la empresa Melchor Mascaró”, alegando que “molestaba” para limpiar este espacio, según estas formaciones. “El Ayuntamiento ha cometido una grave negligencia destruyendo la Margarita II porque le molestaba, es inadmisible, exigimos explicaciones, responsabilidades y dimisiones, nuestro patrimonio no se toca y no permitiremos más destrozos”, ha afirmado la portavoz de El Pi de Andratx, Xisca Castell.

Estos tres grupos de la oposición lamentan la “grave irresponsabilidad” del equipo de gobierno ‘andritxol’ y el “menosprecio total por el patrimonio histórico y cultural del municipio” que supone la desaparición de este ‘llaüt’ que esperaba su restauración. “La regidora de Patrimonio tiene el deber de proteger este bien catalogado y no ha hecho nada por impedir su destrucción, permitiendo la pérdida de una embarcación de gran valor histórico, uno de los últimos buques de trabajo tradicionales que quedaban en Mallorca”, denuncian.

Además, añaden que la destrucción de la barca “no solo vulnera la normativa patrimonial”, sino que también supone una “falta de respeto hacia los regidores anteriores que habían trabajado para preservar este elemento único de nuestro patrimonio marítimo”.

Por todo ello, los tres partidos exigen la reprobación pública y la dimisión inmediata de los dos regidores y que el equipo de gobierno “dé explicaciones públicas y asuma responsabilidades”. También solicitan la creación de “mecanismos efectivos de protección del patrimonio” para evitar que se vuelvan a producir hechos similares y que el Ayuntamiento “explore todas las opciones para recuperar y restaurar la Margarita II si todavía fuese posible”.

La alcaldesa asegura que ha sido un “hecho desafortunado” y que la barca “tenía carcoma”

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo (PP), asegura que la destrucción de la embarcación ha sido un “hecho desafortunado” porque “tenía carcoma y estaba podrida”. Según explica, el personal de la brigada intentó moverla del sitio y la barca “se partió” porque presentaba un pésimo estado de conservación. La regidora descarta que la embarcación pueda ser recuperada.

Gonzalvo explica que el propietario de la Margarita II ofreció la barca al Ayuntamiento en 2017 porque quería desprenderse de ella y que la anterior regidora de Patrimonio, Katia Rouarch, de El Pi, aceptó la donación. “El técnico de Patrimonio hizo un informe que constataba que podía rehabilitarse”, admite. Sin embargo, la barca ha estado desde 2017 hasta la actualidad “al aire libre, sin ninguna lona”, por lo que la alcaldesa reprocha a sus antecesores el nulo interés que habían tenido en su conservación. “Ahora se preocupan por el patrimonio, cuando era antes que deberían haberlo hecho”, apunta acusando a la oposición de “oportunistas” por culpar al actual gobierno municipal de la destrucción de la barca cuando “antes no habían hecho nada por ella”.