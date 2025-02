Siete arquitectos concurren al concurso de ideas del Infante Lois de Sóller

Un total de siete equipos de arquitectos se han presentado al concurso de ideas convocado por el ayuntamiento de Sóller con el objetivo de llevar a cabo una reordenación arquitectónica de los terrenos del Infante Lois, en el Port de Sóller. El equipo ganador se adjudicará la redacción del proyecto definitivo de la obra valorado en 500.000 euros.

Las propuestas presentadasllevan por título: Clarobscur de la Tramuntana, De llum i pedra, Entre pins, Miyawaki, Paisatge en acció, Sóller anell y Vall esportiva i recreativa.

Ahora el Ayuntamiento formará un jurado que elegirá la vencedora. Según establecen las bases del concurso, estará integrado por el alcalde, dos concejales, tres arquitectos municipales, un ingeniero municipal, un arquitecto representante del Colegio Oficial de Arquitectos de las Illes Balears, un arquitecto de reconocido prestigio, un técnico especialista en paisajismo, un técnico especializado en equipamiento deportivo y, por último, un técnico municipal especializado en patrimonio.

Alivio

La presentación de hasta siete propuestas ha supuesto un cierto alivio para el equipo de gobierno, puesto que existía el temor que no lo hiciera nadie. Pero la consecución del proyecto de reforma del Infante Lois, un recinto en pleno centro del Port de Sóller que cuenta con más de 19.000 metros cuadrados de superficie, no será una realidad a corto plazo. Según las bases del concurso de ideas, el ayuntamiento estima una inversión que superará los siete millones de euros, un presupuesto que ahora mismo el consistorio no dispone. El alcalde Miquel Nadal prevé que la inversión se lleve a cabo a medio o largo plazo con recursos propios y ayudas externas, explicó. Tampoco tiene perfilado el calendario de ejecución, algo que muy posiblemente no empezará a ser una realidad hasta la próxima legislatura.