Manacor no contempla la prometida estatua a Rafa Nadal en sus presupuestos de 2025

El extenista manacorí Rafa Nadal no tendrá, de momento, la estatua prevista frente a su domicilio en el centro de la ciudad, junto al olivo de la plaza del Palau. Ni siquiera su retirada como número uno mundial ha acelerado los plazos previstos por el Ayuntamiento de Manacor, responsable de buscar al artista y financiar el conjunto escultórico en el que Nadal aparecerá por partida doble: como tenista consagrado y como niño, escuchando los consejos de su alter ego 30 años mayor.

"Todavía no es el momento", dice serio el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, cansado de que le recuerden el compromiso adquirido hace dos años. "Lo que puedo decir es que no hay una partida asignada en los presupuestos de 2025, así que este año no será", añade. Un anuncio que, aunque no es una sorpresa si tenemos en cuenta las tensas relaciones entre Nadal y Oliver, deja fríos tanto a los seguidores del deportista como a ciertos medios de comunicación, que desde hace años reclaman un reconocimiento público y físico para el astro de la raqueta. De momento, el consistorio no quiere dar más detalles, ni sobre el montante aproximado de las piezas, ni sobre el autor de la obra.

Imagen de la fachada del Rafa Nadal Sports Centre / @rnadalacademy

Cabe recordar que a mediados de marzo de 2023, el Ayuntamiento de Manacor ya obtuvo el visto bueno del propio Rafa Nadal para poner en marcha el proyecto de homenaje, que consistirá en la colocación de un conjunto escultórico dedicado al deportista frente a la casa familiar situada en la plaza del Palau, en el centro de su pueblo natal. La única condición que Nadal solicitó al consistorio fue que el conjunto fuera lo más realista y fiel a la realidad posible.

Que no sea cara

El extenista, por el contrario, no exigió ni quién debía ser el escultor ni el material de la obra. En la reunión especificó que no quiere que sea un gasto público excesivo y que, si es posible, el artista sea mallorquín. Como decíamos, se tratará de un conjunto formado por dos figuras, que mantendrán una especie de diálogo intergeneracional entre ellas.

Una será la de Rafael Nadal actual, sentado junto a un olivo en la plaza del Palau, vestido de tenista junto a las toallas, botellas y raqueta características, como si estuviera descansando entre uno y otro set del partido; mientras que la otra también representará a Nadal, pero con ocho o diez años, en sus comienzos y soñando con lo que ha llegado a ser: una de las mayores estrellas mundiales del tenis masculino.

Se sabe que las esculturas estarán hechas de metal, casi con toda seguridad en bronce, y que tendrán un tamaño un poco superior al natural, con un aumento de escala hasta alcanzar el 110% respecto a la realidad.