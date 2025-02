FENT I DESFENT | Se cambian pollos por lechonas en Sineu

FENT | Un empresario torero

Los de Sineu me declararán persona non grata por lo que diré, pero no me puedes negar que el señor de las granjas los tiene bien puestos. Espero que no me falten huevos ni porcelleta durante todo el año por reconocérselo. Ese empresario es digno de elevarlo a la categoría de torero. Un Paquirri a la mallorquina que además hace ir de bólido a nuestros políticos, que tras sus proyectos tienen que dictarle moratorias para que sus granjas no prosperen. Y sin dejar la tauromáquia isleña hablemos de la Isabel Pantoja de la política mallorquina. Esa que viene a cantarnos las cuarenta los fines de semana por haber perdido las elecciones y encumbrado a la Prohens. Coincidirás que los aires de Madrid no se sientan nada bien. La veo tudada, porque con Sánchez ya se sabe. Quema todo lo que toca. La pregunta que me hago desde lo más profundo e inhóspito de la part forana es: ¿para cuando una Catalina Cladera que acabe con ese mal perder? Y eso querida. Si no querías granja, pues taza y media. Se cambian pollos por lechonas. Olé!

DESFENT | Sin gallinas pero con cerdos

Ja tenim la Seu plena d’ous! Y el Pla lleno de cerdos. Si es que este señor no va a parar. Aunque me propuse no opinar más sobre este promotor, no puedo cumplir mi promesa pero solo diré que lo único que me chirría es la rapidez en que ha tenido un nuevo proyecto y donde digo gallinas, digo cerdos. En fin, no queda más remedio que esperar y a verlas venir pero si es verdad que realmente los políticos (que al fin y al cabo son los que mandan) no quieren agricultura intensiva en Mallorca, sería más conveniente por el bien de todos los ciudadanos que se dejaran de tonterías y se pusieran de acuerdo para plasmarlo en una ley agraria. Así las cosas, esta sección puede respirar tranquila porque tiene garantizada su esencia ya que Armengol continuará al frente del PSOE balear. Quien no parecía muy nerviosa ni haberle afectado mucho la ruptura del pacto era a la alcaldesa de Bunyola que pese a que gobernará en minoría parecía muy aliviada de haberse quitado de encima los de SOMAvi. Ten socios para esto.