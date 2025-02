Los pueblos del Pla reclaman acceso a agua potable a Prohens

Representantes de la Mancomunitat del Pla de Mallorca, entidad que representa a catorce municipios del centro de la isla, se reunieron el jueves con la presidenta del Govern, Margalida Prohens, para reclamar la adopción de medidas para paliar los problemas de escasez de agua y que se agilice la conexión de los municipios de la comarca con la red en alta que gestiona Abaqua, con agua procedente de las desaladoras, proyectos que acumulan un importante retraso.

La presidenta de la Mancomunitat, Joana Maria Pascual, acompañada por los alcaldes y alcaldesas de Lloret, Montuïri, Llubí, Maria de la Salut, Sineu, Santa Eugènia, Sencelles y Petra, recordó que “estamos en estado de alerta y no hay solución a corto plazo; sabemos que la situación actual no se solucionará llorando, porque el cambio climático es el que es”. Los representantes municipales reclamaron a la presidenta que invierta en las redes de Abaqua y en las desaladoras para conectarlas con los pueblos del Pla. Cabe recordar que el pasado verano once municipios de la comarca tuvieron que aplicar restricciones como la reducción de la presión del suministro y campañas de sensibilización dirigidas a la población para que se reduzca el consumo. Aunque la situación actual es mejor, “se da por seguro que en verano volverá la falta de agua”.

Por otra parte, también se reclamó un incremento de las plazas en centros de día y residencias públicas, así como la mejora del servicio de atención a domicilio para personas dependientes con la continuidad del servicio durante los fines de semana.