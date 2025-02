Un acto vandálico causa graves destrozos en el Parque Arqueológico del Puig de sa Morisca en Santa Ponça

Nuevo atentado contra el patrimonio arqueológico de Mallorca. El equipo del Parque Arqueológico Puig de sa Morisca de Santa Ponça, en Calvià, ha denunciado ante el SEPRONA un acto vandálico en la Torre III del poblado prehistórico y ha informado de los daños al departamento de Patrimonio Histórico del Consell de Mallorca. Según detallan, los hechos han ocurrido entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 2025, causando importantes daños en el interior de la estructura. Desde el parque resumen que el impacto más grave ha sido el derrumbe de la columna central de la Torre III, dicha columna está compuesta por dos tambores de piedra arenisca, los cuales estaban fijados a la rocamadre con mortero de cal y arena. "Tras el ataque las piezas de la columna han sido desplazadas y derribadas, presentando desperfectos por golpes. El tambor superior se ha fragmentado, afectando una zona previamente debilitada, restaurada en 2006", especifican los responsables del parque. Además, tras el acto vandálico, han constatado la ausencia de elementos de pequeño tamaño que rellenaban el espacioentre la pilastra adosada y el paramento interior de la estructura. "Estos daños han debilitado gravemente la estabilidad de la columna y podrían afectar a la conservación de la Torre III en el futuro", sentencian.

"Los actos vandálicos como este no solo afectan al patrimonio, sino que privan a la sociedad de su conocimiento y disfrute"

Lamentablemente, los daños no terminan aquí. Y es que además del daño arqueológico, también se han identificado destrozos en la réplica de un horno metalúrgico, que forma parte del programa didáctico del museo. "Este horno es una herramienta clave para la divulgación de las técnicas metalúrgicas prehistóricas en nuestras actividades educativas", lamentan.

FOTOS | Los destrozos en el Parque Arqueológico del Puig de sa Morisca de Santa Ponça, en imágenes / Aj. Calvià

Investigación

"Los actos vandálicos como este no solo afectan al patrimonio, sino que privan a la sociedad de su conocimiento y disfrute", alertan desde el parque y hacen un llamamiento a "la responsabilidad y el respeto por nuestro legado". "Cuando visitamos un yacimiento arqueológico, debemos practicar una pisada consciente. Aunque en ocasiones los restos pueden parecer simples acumulaciones de piedra, cada estructura forma parte de una historia que debemos respetar y preservar", añaden. "Es fundamental no subirse a los muros ni estructuras, ya que esto puede debilitarlas y provocar daños irreparables. Del mismo modo, no debemos recoger ni mover ningún objeto, por pequeño que parezca, ya que su contexto es clave para la investigación arqueológica", recuerdan. El Parque Arqueológico Puig de sa Morisca es un enclave de gran valor histórico y cultural, testimonio del pasado prehistórico de Mallorca.