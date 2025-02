Crisis en el Ayuntamiento de Bunyola: los socios del PP cumplen su promesa y rompen el pacto de gobierno

Tras un año de crisis, con cambio de alcalde incluido, SOMavi-El Pi ha cumplido sus amenazas. Llevan meses advirtiendo que la situación en el Ayuntamiento de Bunyola es "insotenible" y a última hora de esta tarde los tres regidores Miquel Ballester, Maria Victòria Muñoz y Gerard Díaz han presentado su dimisión como regidores del equipo de gobierno tras su pacto con el PP para pasar a la bancada de la oposición y "seguir trabajando por el bienestar de todos".

Foto de la formación SOMavi-El Pi. / El Pi

El secretario general de la formación, Arnau Llinàs, ha remitido una carta a los vecinos de Bunyola para explicar esta decisión, una "decisión que no ha sido nada fácil de tomar, porque es gobernando donde se supone que un partido puede aplicar sus propuestas y soluciones, pero no nos ha quedado otro remedio que abandonar el equipo de gobierno después de formar parte de él durante casi dos años y no haber podido llevar a cabo casi ninguna medida de nuestro programa".

En su carta, Llinàs enumera en qué punto se encuentran los acuerdos firmados en junio de 2023 relativos a la Entidad Local Menor de Palmanyola pero resume que la gota que ha hecho colmar el vaso ha sido el menosprecio hacia la Entidad Local Menor de los regidores del PP que "ha superado todos los límites". "Yo estoy totalmente en contra de la Entidad Local Menor, no de ahora, sino de toda la vida", "Desde el día en que nació [la ELM] ha sido una molestia" o "Ahora resulta que Bunyola está en desventaja por culpa de Palmanyola" son algunas de las frases soltadas por una de las regidoras del PP, según denuncia SOMavi.

Dimisión

En la carta donde justifican su dimisión Arnau Llinàs explica que "al incumplimiento de las medidas firmadas, se suman decisiones tomadas de manera unilateral por parte del Partido Popular sobre áreas gestionadas por nosotros y la gestión desmesurada e irresponsable de los recursos económicos. El ejemplo más claro es el gasto en fiestas, área gestionada por la alcaldesa del PP, Marian Serralta, que ha pasado de 105.000 euros presupuestados a 484.501,46 euros gastados durante 2024".

La formación que acaba de romper con el PP en Bunyola reprocha a los ya antiguos socios que los populares "en lugar de intentar reconducir la situación, han decidido suspender la reunión semanal del equipo de gobierno programada para ayer por la tarde, así como una reunión entre SOMavi y el PP que debía llevarse a cabo hoy mismo". Además, añade Llinàs, "el martes volví a solicitar una reunión con la alcaldesa de Bunyola, y su respuesta fue: “Esta reunión no tiene sentido después de los últimos acontecimientos”. Es decir, cuando las reuniones son más necesarias, el Partido Popular las suspende y las evita".

La carta dirigida a los vecinos y vecinas de Bunyola remarca que SOMavi-El Pi han intentado mantener la "cohesión del equipo de gobierno apoyando decisiones que no compartimos para favorecer la estabilidad institucional y llevar a cabo las medidas pactadas". Pero deja claro que "esta estabilidad no puede justificar el incumplimiento de los acuerdos ni una gestión que pone en riesgo el futuro de nuestro pueblo".