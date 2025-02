Crisis en el Ayuntamiento de Bunyola: El PP celebra la dimisión de sus tres socios de gobierno

La dimisión de los tres regidores de SOM Avi-El Pi que deja el PP en minoría en el Ayuntamiento de Bunyola ha sido una alegría para las filas populares. La alcaldesa de Bunyola, Marian Serralta, ha sido de lo más clara: "Celebramos que hayan dimitido porque teníamos decidido su cese inminente por todas las brutors que han hecho estos días". Y es que, según confiesa la alcaldesa, "el regidor de Personal [Miquel Ballester] ha maltratado a los trabajadores del Ayuntamiento". "Nosotros apoyamos totalmente al personal del Consistorio. Este señor para tapar todo lo que ha hecho, ha empezado a lanzar calumnias hacia el PP y nosotros debemos pensar las cosas con responsabilidad. No queremos actuar antes de tiempo pero su cese estaba decidido y era inminente. Ellos han dimitido y nosotros lo celebramos".

Así, minutos después de emitirse la carta de sus hasta ahora socios de SOM Avi-El Pi dirigida a los vecinos para justificar su dimisión, ha llegado el comunicado del PP donde deja claro que "celebra la dimisión de los tres regidores de Som Avi-El Pi del equipo de gobierno y encara la gestión del municipio en solitario". Así las cosas, se muestra abierto a llegar a consensos con todas las formaciones políticas. De hecho, la propia alcaldesa ha confesado que desde que tomó la vara de mando este verano han sido unos meses difíciles. "El PP mira por el bien de nuestro pueblo, ellos simplemente miran por el bien de una parte del municipio [en referencia a la Entidad Local Menor de Palmanyola]”. Sobre la carta de sus hasta ahora socios, admite que los regidores de SOM Avi-El Pi en dicha misiva “dicen lo que ellos quieren interpretar pero lo cierto es que hay muchas cosas que no son como ellos explican pero no quiero entrar en su juego. Esta gente solo mira por la Entitat Local Menor de Palmanyola, no mira por todo el municipio. Yo miraré por el bienestar de todos los vecinos y no pienso entrar en su juego sucio, por ello, vuelvo a repetir que celebro su dimisión”, sentencia rotunda.

Acuerdo

En su comunicado, el PP explica que la dimisión llega después de que la alcaldesa y los tres regidores del PP hayan acordado este mismo jueves el cese de los regidores de Som Avi-El Pi con el objetivo de recuperar la estabilidad en el Consistorio tras las amenzas y declaraciones de Ballester provocando la pérdida total de la confianza depositada en los integrantes de Som Avi-El Pi.

A partir de ahora, el PP encara la gestión del municipio en solitario. Pese a que es muy reciente el hecho de que se haya roto el pacto, la alcaldesa adelanta que abrirá una ronda de contactos con todos los partidos y entre todos poder “llegar a acuerdos puntuales para el bienestar de nuestros vecinos”.

En su comunicado, el PP recuerda que fue la fuerza política más votada en las últimas elecciones municipales y que, a pesar de la recomposición del equipo de gobierno, reafirma su compromiso con el municipio y sus vecinos. Así las cosas hace un llamamiento a abrir una nueva etapa en el Consistorio, en la que la búsqueda de consensos y acuerdos en beneficio del municipio sea la prioridad de todas las formaciones políticas. Cabe recordar que en las elecciones de mayo de 2023, las urnas dieron cuatro regidores al PP, tres a Esquerra Oberta de Bunyola, tres a SOM Avi-El Pi, dos al PSOE y uno a Vox.