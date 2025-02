El confuso y discutido litoral

El paseo por la costa es una de las formas más sencillas y nítidas de disfrutar del aire libre y de la inmensidad de los espacios abiertos. Pero eso, tan simple y casi siempre espontáneo, muchas veces se complica por intervenciones humanas erráticas o, por contra, debido a la inacción cuando se necesitan soportes de infraestructuras que contribuyan a la seguridad y bienestar de los paseantes. Es entonces cuando la queja y el malestar, también la confusión y el peligro, embarrancan en el litoral y contaminan las relaciones entre ciudadanía y administraciones, así, en plural, porque en el linde de lo marítimo-terrestre abunda y se alimenta la confusión sobre competencias de gestión. Eso, por no hablar de intereses y presiones económicas. Estamos en una isla turística de gran perímetro y hay mucho en juego en el uso, disfrute y aprovechamiento de su litoral. No en vano es esa franja que puede aportar por igual los beneficios naturales de la tierra y el mar. Para avalar todo lo dicho hasta ahora basta instalarse en el sendero reforzado con cemento en Santa Ponça y más en concreto en el tramo que abarca desde la explanada, junto a un gran edificio, hasta las escaleras que conducen hasta el Castellot. Van apareciendo grietas de forma creciente y los transeúntes han adquirido conciencia del peligro que ello comporta. No parece complicado ponerle remedio pero, el uno por el otro, el recorrido del sendero prosigue su deterioro mientras también se desvanecen las promesas de prolongación y afianzamiento hechas por el Ayuntamiento de Calvià durante el periodo del gobierno precedente al actual. Uno de los pretextos de la parálisis que se sufre es la negociación pendiente con concesionarios de determinados servicios de playa. Es lógico pensar que aquí, en el asunto del sendero litoral de Santa Ponça, sería interesante una intervención, a modo de aporte de solución, de Demarcación de Costas. Poco se sabe de este departamento. Es más, en los últimos tiempos hemos contemplado con demasiada frecuencia su desafortunada costumbre de atracar con retraso en el puerto de la necesidad.

Suscríbete para seguir leyendo