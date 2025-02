¿Por qué Consell, Lloret, Mancor y ses Salines conquistaron su independencia municipal hace 100 años?

Este 2025 estará marcado por la celebración de los centenarios de Lloret de Vistalegre, Mancor de la Vall, Consell o ses Salines que en 1925 lograron la independencia administrativa de Sineu, Selva, Alaró o Santanyí, respectivamente. ¿Qué motivos explican esta independencia municipal? El vicedecano y jefe de estudios del Grado de Historia de la UIB, Pere Salas-Vives, recuerda el proceso que llevó a dichos municipios a conquistar la segregación administrativa. Evidentemente resume que “no hay un motivo único” pero pese a ser procesos largos sí hay “elementos que explican que fueran en 1925 y no en 1922”.

El vicedecano y jefe de estudios del Grado de Historia de la UIB, Pere Salas-Vives. / UIB

El profesor de Historia Contemporánea explica que desde la Constitución de Cádiz de 1812 y durante el Trienio Liberal (1820-1823) en Mallorca se crearon municipios nuevos de entidades menores de población que dependían de otros municipio más grandes. A lo largo del siglo XIX algunos municipios lograron independizarse porque creció su población o porque tuvieron personas que lucharon para lograrlo. Es el caso de Sant Llorenç de Manacor o de Capdepera de Artà. De hecho, Salas especifica que algunos de los que ahora cumplen el centenario ya lo intentaron en ese momento pero no lo lograron.

Así las cosas, tras el Trienio Liberal llegó de nuevo el absolutismo y se dio un paso atrás. Entonces, ¿qué ocurrió? La población en toda Mallorca fue creciendo y en principio la Constitución de Cádiz señalaba que aquellas entidades de más de mil vecinos podían pedir la independencia. “No era automática, debían solicitarla”, indica el experto. El elemento de población era importante para poder justificar esta independencia. Por ello, aquel antiguo argumento del crecimiento de la población se había dado. “¿Qué ocurre en 1925 para que suceda esta segunda oleada?”, se cuestiona Salas para continuar con su explicación. Primero de todo deja claro que la cuestión de lograr la segregación administrativa “va por oleadas”, es decir, dependía de si el Estado era más favorable o no de que se crearan nuevas entidades. Así, resume, que “en aquel contexto, el Estado era favorable a crear nuevas entidades porque quería extender la acción de gobierno. “En 1925 estábamos en la dictadura de Primo de Rivera que intenta regenerar la vida pública empezando por los municipios. Dentro de este ámbito crearon el nuevo estatuto municipal en marzo de 1924 y, por ello, en 1925 surgieron nuevos municipios.

Logotipo del centenario de Mancor de la Vall. / Aj

Regenerar la vida municipal

Algunos de ellos, por ejemplo, Lloret de Vistalegre llevaba muchos años intentando independizarse de Sineu pero no lo había podido lograr porque la administración estatal les ponían trabas o los que gobernaban el municipio más grande lo impedían pero en esta ocasión ven cómo se les abren las puertas porque la administración general está promocionando las nuevas entidades porque quieren eliminar el caciquismo y creen que así será una manera de regenerar la vida municipal. “Quieren democratizar los ayuntamientos, esto no se hará dentro de una dictadura evidentemente, no se aplicará al 100% el estatuto pero la idea de regenerar la vida municipal mediante nuevas entidades está detrás de que aquellos que llevaban mucho tiempo luchando ahora vean las puertas abiertas”, razona el profesor de la UIB.

