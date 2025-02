El PSOE insinúa un pacto a tres bandas para autorizar la macrogranja de Sineu

El diputado socialista Marc Pons ha insinuado este martes en la sesión plenaria celebrada en el Parlament la existencia de una supuesta connivencia entre la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, el Ayuntamiento de Sineu y la empresa Avícola Son Perot para “autorizar” la macrogranja en la finca de Son Venrell. En una pregunta parlamentaria dirigida al conseller Joan Simonet, Pons ha asegurado que “de cada vez más” le llegan informaciones “insistentes” de que “Simonet y el alcalde de Sineu (Tomeu Mulet) se comprometieron con el promotor para que se autorizase la granja de gallinas”, ya que, según el diputado socialista, “ningún promotor invierte 4,5 millones de euros en unos terrenos si después no se le concede una licencia”, en referencia a la adquisición de la finca de Son Venrell, en el municipio de Sineu, por parte de la citada empresa. “¿Puede confirmar que ni usted ni alguien de su equipo se sentaron con el promotor para decirle que su proyecto saldría adelante?”, ha apuntado Pons dirigiéndose al conseller.

“No sé dónde llegará, señor Pons”, ha replicado Simonet, sin responder a la pregunta directa del diputado. “Con tal de atacar al Govern ya les gustaría que la macrogranja se pudiese hacer”, ha añadido mirando hacia la bancada socialista. El conseller de Agricultura ha reiterado que “en este momento no se puede autorizar ningún tipo de granja intensiva ni grande ni pequeña en Sineu” y que en Balears “solo se pueden autorizar las explotaciones que cumplan la normativa de explotación ganadera, de bienestar animal, urbanística y medioambiental”. “Y a los hechos me remito”, ha rematado.

Marc Pons y Joana Maria Adrover durante una comparecencia para valorar el decreto del Govern contra las macrogranjas. / D. M.

El diputado Marc Pons se ha referido también al acto celebrado hace dos semanas en Sineu presidido por la presidenta Marga Prohens en el que dijo que “gracias al decreto ley aprobado un día antes se prohibiría la construcción de nuevas macrogranjas”. Según el socialista, el decreto “es inconsistente, no tiene ambición y es permisivo” y por este motivo “el propio promotor ha presentado un proyecto de macrogranja de 6.000 cerdos que cumple el decreto ley y evidencia que no servía para nada”. En este sentido, ha preguntado también a Simonet si “había informado a Prohens de que este decreto permite la construcción de macrogranjas”. Según Pons, “la gente de Sineu tiene derecho a saber cuáles son sus compromisos y por qué la presidenta les engaña porque resulta que el decreto no sirve para nada”.

El conseller ha asegurado que ya había respondido a Pons “sobre cómo se dan las autorizaciones a las granjas, y así se lo hemos trasladado a todos los que han venido a la Conselleria”. Simonet ha reprochado al diputado socialista que, mientras “estaba sentado en el Consell de Govern entre 2015 y 2021 “tuvieron tiempo de hacer una ley agraria”, entre otras regulaciones que no se ejecutaron. También ha recordado que el gobierno central aprobó en febrero de 2020 un real decreto para regular las granjas porcinas que incluía “particularidades” relativas a Balears. “¿Presentaron alegaciones?”, ha preguntado a Pons, a quien ha definido de forma irónica como el “faro de Occidente que ahora quiere iluminar y guiar la agricultura balear hacia su salvación”. Simonet ha dicho además que “han salido mal” las acusaciones de los socialistas de que se había “puesto de perfil” con respecto a la macrogranja de Sineu para que “el tiempo pasase y al final se aprobase el proyecto”.

Por su parte, el alcalde de Sineu, Tomeu Mulet (PP), ha desmentido después ningún acuerdo entre el Ayuntamiento, el Govern y la promotora. “No quiero entrar en este juego porque diferentes partidos quieren sacar beneficios políticos de ello”, ha afirmado para asegurar que está “muy centrado” con su trabajo y el día a día municipal. “Siempre he sido muy transparente con el tema de la macrogranja y los vecinos lo saben, por lo que no pienso dar bola a las acusaciones del PSOE porque es lo que ellos quieren”, ha zanjado.

La plataforma: “Hemos parado un proyecto y pararemos otro”

La plataforma Macrogranges No de Sineu celebrará una asamblea este miércoles para valorar las últimas informaciones sobre la transformación de la macrogranja avícola en una explotación porcina en la misma finca ubicada a un solo kilómetro del pueblo. “No vamos a descansar, hemos parado un proyecto y pararemos otro, y los que hagan falta”, han señalado fuentes del colectivo vecinal que ha conseguido movilizar a los residentes en contra de la instalación industrial. La plataforma asegura que “no descansará” para lograr que no se construya ninguna macrogranja, si bien admite que la suspensión de licencias aprobada hace unos meses por el Ayuntamiento de Sineu aporta “un poco de tranquilidad”.