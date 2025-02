Sineu entiende que la moratoria contra las granjas intensivas impide también las explotaciones porcinas

El alcalde de Sineu, Tomeu Mulet (PP), ha asegurado este lunes que la suspensión durante un año de las licencias vinculadas a explotaciones ganaderas intensivas en suelo rústico que aprobó el Ayuntamiento el pasado mes de octubre para frenar el proyecto de la macrogranja avícola de Son Venrell también impide actualmente el desarrollo de una explotación porcina en la misma finca. Mulet confirma que el pasado viernes la promotora Avícola Son Perot registró en el Ayuntamiento la modificación del proyecto, que incluye una petición de un informe municipal para analizar desde un punto de vista jurídico el encaje del nuevo proyecto en la normativa urbanística de Sineu.

El alcalde popular ha añadido que esta petición “está ahora pendiente de valoración por parte de los técnicos municipales”, aunque reitera que la moratoria actualmente en vigor blinda al municipio contra la construcción de explotaciones intensivas, independientemente del tipo de ganado, mientras se tramita la modificación de las Normas Subsidiarias con el objetivo de regular estas actividades.

Mulet explica que la postura del Ayuntamiento “es la misma” que mantenía contra la macrogranja de gallinas. “Nos mantendremos totalmente firmes, siempre amparados en criterios técnicos, porque entendemos que este no es el modelo de ganadería que queremos”, apunta.

El regidor popular no oculta su malestar por la insistencia de la promotora en habilitar una gran explotación ganadera a un solo kilómetro del casco urbano de Sineu. “Yo entiendo que un promotor o un empresario, independientemente del negocio que tenga, si se quiere instalar en un territorio debe tener la máxima aceptación de este territorio”, algo que no se ha producido en este caso debido al amplio rechazo político y popular que ha cosechado el proyecto de macrogranja avícola. “Este no es el camino, entiendo que esto perjudica a todo el sector agroalimentario de Balears”, subraya Mulet, quien añade que en Mallorca “ya tenemos productores de cerdos, bueyes y vacas que hacen las cosas bien y suministran productos de calidad, este proyecto no tiene ni pies ni cabeza”.

El alcalde confía en que la futura ley agraria regule este tipo de explotaciones y “habrá que estudiar” si el decreto del Govern que regulaba las explotaciones avícolas intensivas puede ampliarse para incluir también las porcinas, entre otras.