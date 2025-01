SOMAvi advierte al PP de Bunyola: “Si no hay un cambio radical, reconsideraremos nuestra presencia en el equipo de gobierno”

SOMAvi-El Pi ha expresado su malestar con la gestión económica del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bunyola y con los "continuos incumplimientos del pacto de gobierno". La formación ha advertido que, si no se produce un cambio inmediato, se verá obligada a reconsiderar su continuidad dentro del equipo de gobierno.

"Nos vemos en la obligación de arrojar luz sobre una situación que consideramos insostenible: los reiterados incumplimientos del pacto de gobierno por parte del Partido Popular y su gestión irresponsable de los recursos económicos municipales", han manifestado desde SOMAvi-El Pi. "Cuando firmamos el pacto, lo hicimos convencidos de que trabajaríamos conjuntamente por el bien de Bunyola, con respeto mutuo y transparencia. Pero estas bases no se están cumpliendo".

La situación económica del Ayuntamiento es especialmente preocupante, según esta formación. "El gasto en Fiestas ha sido el caso más grave de descontrol presupuestario: el presupuesto inicial de 2024 destinaba 103.000 euros a esta partida, pero el gasto real ha ascendido a 430.754,46 euros, con una deuda pendiente de 149.916,69 euros que deberá asumirse en 2025. A esto se suman 53.700 euros en horas extras de la brigada y la policía, elevando el coste total a 484.501 euros", sostienen.

"La irresponsabilidad económica del Partido Popular pone en riesgo la solvencia del municipio y compromete el presupuesto de 2025", han denunciado desde SOMAvi-El Pi. "No podemos ser cómplices de una gestión que hipoteca el futuro de Bunyola". "Si no hay un cambio inmediato, no tendremos otra opción que reconsiderar nuestro lugar dentro de este pacto y de este equipo de gobierno", han advertido.

Tensión en el equipo de gobierno y quejas en el área de Personal

Esta crisis política llega en un momento en el que ya existían tensiones dentro del Ayuntamiento de Bunyola. En el centro de las críticas se ha situado el área de Personal, gestionado por el regidor Miquel Ballester, de SOMAvi-El Pi. Comisiones Obreras ha reclamado su relevo por el mal ambiente generado en el departamento. En los últimos tiempos, se han producido varias renuncias de trabajadores municipales, entre ellos cuatro policías locales, que han dejado bajo mínimos el cuerpo policial.

En declaraciones a este diario, la propia alcaldesa de Bunyola, Marian Serralta (PP), aseguró ser consciente de que existe un problema en el área de Personal.