Inca pide a Defensa la cesión del polvorín de Santa Magdalena para destinarlo a espacio público

El pleno celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Inca ha solicitado al Ministerio de Defensa la cesión gratuita o bien la venta a un “precio razonable” del polvorín del Puig de Santa Magdalena para destinarlo a equipamiento público. Todos los partidos han apoyado la moción presentada por el grupo municipal socialista, que finalmente se ha aprobado como una declaración institucional, que insta además al Govern y al Consell a “trabajar conjuntamente” con el Ayuntamiento para adquirir el polvorín con el objetivo de convertirlo en un “espacio de naturaleza” en el que el Consistorio participe en la gestión y se garantice la protección del patrimonio natural e histórico y los usos comunitarios en beneficio de la calidad de vida.

Cabe recordar que el polvorín de Santa Magdalena ha estado en el foco de la polémica en los últimos meses por la intención del Consell de instalar un centro de acogida de menores migrantes no acompañados, lo que provocó un grave cruce de acusaciones entre la institución insular y el Ayuntamiento hasta que, finalmente, se ha descartado esta posibilidad.

El regidor de Urbanismo, Andreu Caballero, justifica la petición municipal en el “gran valor paisajístico e histórico” de esta finca de seis hectáreas de extensión ubicada en el Puig de Santa Magdalena. “Supone una oportunidad única para ser recuperado como un espacio público de todos los ciudadanos de Inca y Mallorca”. Caballero recuerda que el Ministerio de Defensa dejó de considerar el polvorín como propiedad necesaria en 2023, por lo que “ya no tiene uso militar” y por ello puede ser cedido o bien colocado en el mercado inmobiliario, si bien el Ayuntamiento reclamó formalmente que se paralizase el proceso de venta para poder optar a la cesión gratuita tal y como se ha producido en otros municipios como Porreres en 2019, cuando el Consistorio recibió la cesión del polvorín provocando un “impacto positivo” por el uso público de unas instalaciones militares en desuso.

Imagen de la entrada al polvorín de Santa Magdalena de Inca. / D. M.

El alcalde Virgilio Moreno, por su parte, ha celebrado que haya terminado la “pesadilla” de la posible habilitación en el polvorín de un centro de acogida para menores. “Menos mal que ha terminado así como tenía que terminar, el polvorín no era el lugar adecuado”, afirma. El regidor ha asegurado además que, si finalmente la finca es cedida o adquirida por el Ayuntamiento, la institución “revertirá a sus antiguos propietarios los terrenos que fueron expropiados por el Ministerio de Defensa”. Moreno asegura que en primera instancia se solicitará la cesión gratuita, aunque si finalmente no es posible no descarta comprar los terrenos. “Recordemos el ejemplo del cuartel General Luque, se negoció para que fuese gratuito pero al final el Ayuntamiento tuvo que pagar 100 millones de pesetas”, ha afirmado.

El resto de partidos insistió en que la mejor opción es la cesión gratuita del polvorín antes que una compra.