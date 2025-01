El nuevo centro de salud de Llucmajor descongestionará Son Llàtzer en especialidades como fisioterapia, salud mental o ginecología

Hace más de 20 años que Llucmajor reclama un nuevo centro de salud. Este jueves se ha dado un gran paso en esta reivindicación histórica ya que no solo se ha presentado el proyecto ganador del concurso de ideas para la construcción de esta infraestructura sanitaria si no que también se ha dado un calendario de actuación. Así, ahora se redactará el proyecto definitivo, en julio se prevé licitar las obras mientras que la construcción podría empezar a lo largo del primer trimestre de 2026 con la intención de que el nuevo centro de salud de la calle Pere antoni Mataró de Llucmajor sea una realidad en los tres primeros meses de 2027. En total, se construirán 4.305 metros cuadrados que integrarán el centro de salud, un Punto de Atención Continuada (PAC) y una base del SAMU 061. El presupuesto estimado para levantar dicha infraestructura, que sin ninguna duda descongestionará Son Llátzer, ronda los 8,5 millones.

Presentación del ganador del concurso de ideas para el nuevo centro sanitario de Llucmajor. / Rosa Ferriol

De hecho, la alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, ha remarcado la importancia de poder contar con un nuevo centro de salud más amplio (ya que sumará una superficie cuatro veces mayor que el actual) y moderno que estará mejor dotado tanto a nivel humano como técnico, lo que permitirá evitar que sus usuarios tengan que desplazarse a Son Llàtzer o a otros centros asistenciales de Primaria. “Será un centro resolutivo que podrá el paciente en el centro del sistema con independencia de su municipio de residencia”, ha remarcado la consellera de Salud, Manuela García, que ha hecho hincapié que cuando sea una realidad, sus usuarios no deberán desplazarse a otros puntos como Son Llàtzer o el Coll den Rebassa para ser atendidos. Por ejemplo, como habrá una unidad de fisioterapia ya no tendrán que desplazarse a Son Llàtzer para acudir a rehabilitación. García ha avanzado que el nuevo centro tendrá once consultas de medicina de familia, otras once de enfermería, dos de pediatría, dos de enfermería pediátrica y cuatro salas polivalentes. También habrá una sala de curas y una zona de extracciones. Además, se prevé una unidad de la mujer, una de salud mental, una de fisioterapia y una de salud bucodental. Y es que en el nuevo centro de salud por espacio y por demanda se ampliará dichos servicios lo que evitará tener que ir al hospital.

Vista de cómo será el centro de salud. / CAIB

Cabe recordar que el centro de salud de Llucmajor pertenece a la zona básica de salud de Migjorn del que dependen las unidades básicas de Algaida, Pina y Randa. En total cuenta con 19.266 usuarios y dispone de ocho médicos de familia, dos pediatras, diez enfermeros, dos comadronas, un odontólogo y siete auxiliares administrativos. El proyecto ganador del concurso de ideas es ‘Rondó’ de Miba Arquitectes que han sido galardonados con 15.000 euros y se encargarán de redactar el proyecto.

Trencadors

En el transcurso de la presentación, el director general de Salud, Javier Ureña, ha avanzado que en el segundo semestre de este 2025 empezarán las obras en el centro de salud de Trencadors en s’Arenal que también era una reivindicación de Llucmajor. Así las cosas se prevé que a finales de 2026 puedan estar terminadas las obras.