Algaida lleva a escena una obra de teatro para sensibilizar contra la trata y la prostitución

Sin ninguna duda, el teatro es una herramienta que da voz a temas considerados tabú. Es precisamente lo que hace la obra Segarem ortigues amb els tacons de la compañía Contrahecho, que este viernes a las 19:30 horas se llevará a escena en el Casal Pere Capellà de Algaida para sensibilizar a la ciudadanía sobre la trata y la prostitución. Y es que la Comissió d'Igualtat de l'Ajuntament d'Algaida ha apostado por traer a Algaida esta obra de teatro que reflexiona sobra la mujer, el feminismo, la prostitución y el machismo. Tal y como reconoce la compañía teatral, "ninguna prostituta nace como una ortiga al borde del camino".

Una escena del espectáculo 'Segarem ortigues amb els tacons'. / Contrahecho

Así, la escenificación presenta la historia de cuatro mujeres atrapadas en una cruda realidad, mostrando sus esperanzas, sueños, costumbres, frustraciones y emociones. Amor, ternura, rabia, dolor y humor se entrelazan en cuatro relatos unidos por la figura del proxeneta, visibilizando una parte de la sociedad que habitualmente permanece oculta.

El actor y productor de la obra, Albert Baño, explica que el espectáculo lleva a escena el tema de la prostitución y de la mujer. “Se intenta dar visibilidad a la temática de la prostitución de las cunetas y los polígonos”. Asegura que “la recepción del público es muy buena porque la obra no deja indiferente y esto es muy positivo”. De hecho, remarca que el teatro es “una herramienta que tenemos para dar voz a este tipo de temas porque de lo que no se habla, no existe y poder utilizar la escena como un reflejo de la sociedad siempre es muy enriquecedor”.

Una escena del espectáculo 'Segarem ortigues amb els tacons'. / Contrahecho

Coloquio

La obra va acompañada de un coloquio que permite debatir el tema con los actores, actrices y el público. En este caso, la regidora de Educación, Salud, Servicios Sociales, Cooperación e Igualdad del Ayuntamiento de Algaida, Jerònima Miralles, explica que en el debate también participará Casal Petit que dará a conocer el asesoramiento y la ayuda que ofrece esta entidad a las mujeres de Mallorca que ejercen la prostitución. Miralles recuerda que desde 2020 Algaida está adherida a la Red de Ciudades Libre del Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños destinados a la prostitución. En esta ocasión, han querido dar un paso más y representar esta obra de teatro en Algaida que “toca la fibra”.

Suscríbete para seguir leyendo