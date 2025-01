“Quería alquilar con mi mujer y mi hijo un piso de dos habitaciones en sa Pobla, pero sólo aceptaban como máximo dos personas”

“Quería alquilar un piso de dos habitaciones y más de 80 metros cuadrados en sa Pobla, por unos mil euros, para mí, mi mujer y mi hijo, pero la dueña nos dijo que no, que, como máximo, sólo quería dos personas”. Ésta es la queja que transmite un trabajador del norte de Mallorca que lleva buscando alojamiento desde el pasado septiembre. El dueño del piso donde están, explica, lo ha vendido y se tienen que ir. Pero en la odisea que supone buscar un arrendamiento en condiciones en la isla se ha encontrado con una barrera detrás de otra, como el mencionado anuncio de sa Pobla.

“Quiero denunciar los maltratos que pasamos los que buscamos un piso digno, entre los precios abusivos y que no permitan más de 2 personas en inmuebles de 2 ó 3 habitaciones. ¿Qué pasa entonces con los que tenemos hijos y familiares a cargo? Aguantamos la temporada trabajando y alimentando arcas con nuestros impuestos, una agonía total”, explica este afectado por la burbuja del alquiler en Mallorca.

Habitaciones dobles

El apartamento al que hace referencia se promociona en portales inmobiliarios como un “Alquiler de piso de larga estancia”. “Cuenta con dos-tres habitaciones dobles (una de ellas equipada), estar-comedor-cocina con dos alturas (sofá, mesa/sillas comedor). Baño completo y aseo. Sin gastos de comunidad. Amplia terraza privada”, se puede leer en el anuncio. A continuación se informa de que el anuncio lo ve apropiado sólo “para dos personas".

“Nosotros somos tres, mi mujer, mi hijo y yo. La chica me dijo que no, que sólo para dos personas. Nunca me había pasado esto”, explica el afectado, que lamenta, igual que todo el que esté sumergido en la búsqueda de un piso en alquiler, que el tema de los precios está “imposible”. “Ya te piden 1.500 euros al mes. Pero eso es lo que yo gano. ¿Cómo podría vivir así?”, apunta.

Port de Pollença

Asegura que en este tiempo que lleva buscando piso para su familia y él se ha topado con otras ofertas inmobiliarias más que cuestionables. “Uno de los últimos que vi era el de un piso en el Port de Pollença en pésimas condiciones. No tenía lavadora. Eran 1.200 euros al mes, con puertas golpeadas. Estaba todo oxidado, con cal, baños manchados, espejos con color negro. Tenía pinta de que hace 15 años que no se había limpiado. Tú no quieres llegar a tu casa y encontrarse eso”, argumentó.

Existen otros ejemplos en portales inmobiliarios de que se está imponiendo como condición que sólo pueden habitar un máximo de dos personas, a pesar de que la vivienda sea grande y tenga varias dependencias. Así, el anuncio de un piso en Búger con tres habitaciones, baño con ducha, sala de estar y comedor con acceso a una terraza recoge esta condición, junto con otras, como la de tener un contrato de larga duración.